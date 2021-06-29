عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

صدى البلد

"الإنذار الأخير" مانشيت الأهرام الأشهر يوثق لأيام كان لابد فيها من إسقاط النظام إنقاذا لمصر من براثن جماعة أرادت إلتهام وطن ولكن الله سلم.

مقدمات ثورة 30 يونيو عنوانها" لقد جاوز  الخونة المدي" رئيس في القصر ومرشد يؤمر فيطاع من الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية وهنا المبتلي مصر.

الجيش المصري العظيم حاضر في المشهد والانحياز للشعب إن قال لا وهنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود من جديد ويستجيب لمطالب الجماهير التي أسقطت من قبل نظام حكم مبارك  وعاودت من جديد ثائرة تردد يسقط حكم المرشد .

في الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو 2013 مصر العظيمة ليست طوع أمر مستبد وقد كانت الأخونة مقدمة لتفكيك دولة وتحويلها إلى إمارة إخوانية وهنا الإنهيار التام ولاتسل بعدها عن أمن أو أمان.

مافعلته جماعة الإخوان بعد الثورة  يوثق نهاية بغير رجعة وهنا مشاهد قتل الأبرياء في ذاكرة المصريين وقد وقر أنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.

الشعب المصري إذا صاحب الكلمة الأولي والأخيرة إذا ماتغول الحاكم وإستبد وهنا مشاهد الإخوان الأخيرة فاشية وإستبداد ظنا من القائمين علي أمرها أن الوصول لحكم مصر يعني التمكين وفرض التوجه الذي يعلي من الجماعة ويجعلها  بمعزل عن الحساب .!
ثورة 30يونيو مشهد يقبل التكرار إذا ماعاودت الأسباب. هنا مصر فوق الجميع .

في الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو مصر آمنة قوية تواجه تحديات كثيرة ومخاطر تستلزم اليقظة. هنا الشعب المصري في الميدان مع الجيش المصري العظيم والدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وخطر سد النهضة ومطامع تركيا في البحر الأبيض المتوسط واليقين أن مصر الآن أفضل مما كان يراد لها عقب وثب الإخوان لسدة الحكم .

يقينا في القصاص حياة وهنا جرائم الإخوان تستلزم العدالة الناجزة لمن أدينوا بأحكام نهائية مع حتمية ملاحقة شوارد البشر في تركيا وقطر وقد وجدوا دعما من أعداء مصر للتحريض ضد الدولة المصرية.

تحية إجلال إلي أرواح الشهداء.. تحية إجلال إلي الشعب المصري الذي أسقط نظام حكم الإخوان .. تحية إجلال إلي القوات المسلحة المصرية.

مصر إذا فوق الجميع .. تحيا مصر القوية في ثوبها الجديد بعد سنوات عجاف إستلزمت الثورة تلو الثورة لنصل إلى مانحن فيه الآن من أمن وأمان .

ترشيحاتنا

مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف عن آخر الاستعدادات قبل الافتتاح ..فيديو

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. وهل يأثم تاركها؟

سمية الخشاب تثير الجدل على تويتر.. والجمهور : انت اللي ماعرفتيش تختاري

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

بعد نقله لأحد المستشفيات.. تفاصيل إصابة عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

دولة عربية تحصل على 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

وزير التعليم يكشف تفاصيل الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ