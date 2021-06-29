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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة : ما تحقق بمشروع الدلتا الجديدة إنجاز كبير في وقت ضيق..فيديو

مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة

قال دكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، أنه لأول مرة يوجد في مصر مشروع قومي في منطقة صحراوية على المستوى الأفقي كمشروع الدلتا الجديدة .

 

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية "المحور أن مشروع الدلتا الجديدة يقع علىى مساحة 2.2 مليون فدان وهو مشروع ضخم.

 

وتابع  مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، أن هناك إنتاج زراعي بالفعل وتصنيع في مشروع "مستقبل مصر "بالدلتا الجديدة.

 

وأشار مصيلحي إلى أنه سيتم إنشاء شبكة داخلية من الطرق في مشروع الدلتا الجديدة مؤكدا أن ما تحقق بمشروع الدلتا الجديدة إنجاز كبير في وقت ضيق.

 

وقال مشروع الدلتا الجديدة سيساعدنا في تجقيق إكتفاء ذاتي بنحو 75% مما نستورده، مؤكدا أن أراضي مشروع الدلتا الجديدة مطروحة لكل المصريين بمن فيهم شباب الخريجين. 

 

وأكد  نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إن قطاع الزراعة شهد دعما كبيرا وغير مسبوق من الرئيس السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف نعيم مصيلحي  "عندما تعرضت دول العالم لـ جائحة كورونا عانت دول كثيرة من مشاكل في تحقيق الأمن الغذائي، ولكن مصر حققت إنجازات لضمان توفير الأمن الغذائي".

وتابع نعيم مصيلحي: "الدولة اتجهت نحو التوسع الرأسي وانتاج أصناف عالية الإنتاجية والتوسع الأفقي في المساحات الزراعية".

وأشار نعيم مصيلحي إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية عملاقة تقوم على التوسع الأفقي في الزراعة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية شمال سيناء.

وأردف نعيم مصيلحي: "موقع مشروع الدلتا الجديدة الذي يقع على شريان محور الضبعة استراتيجي في مساحة واحدة، وسيتم زراعة مليون فدان في منطقة واحدة.

ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعد تنمية كبرى ويرتبط بـ 5 محافظات، ومناخ هذه المنطقة هو مناخ البحر المتوسط الذي يسمح بزراعة عدد من المحاصيل الحقلية.

 

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن العفن الهبابى مرض يتواجد منذ زمن، ولدينا خبرات عديدة فى التعامل مع هذا المرض، منوها بأن جميع المزارعين لديهم الية التعامل معه، كاشفا أن يتم إتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية فور تواجد أى إصابة، معقبا "نقدم النصح والإرشاد للمزارعين للتعامل مع أى إصابات للمحاصيل الزراعية".

 

وأضاف محمد  القرش ، أنه يوجد تكاتف كبير من الوزارة للمزارعين، وذلك لتقديم المساعدة لهم فى تقديم أفضل ما لديهم خلال موسم المانجا لهذا العام، ولفت أن الدولة المصرية تتميز فى زراعة المانجو، كما أن العديد من دول العالم تهتم بالمانجا المصرية و جودتها وقيمتها العالية.

 

العفن الهبابي

وأشار محمد القرش، إلى أن السبب في العفن الهبابى التى يحدث للمحاصيل الزراعية هو وجود التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، التى تؤثر بشكل كبير في المانجا، مضيفا أنه يوجد العديد من الإجراءات التى تحمى إنتاجية المزارعين أثناء زراعتهم أشجار المانجو.

 

وأضاف محمد القرش ، أن بداية موسم المانجا بأسعار من 10 لـ 14 جنية تكون من أفضل الأسعار، مما يدل على توافر المنتج واستقرار فى الأسعار، مشيرا إلى أنه يوجد أماكن عديدة لزراعة المانجو في الدولة، وتكون بدائل لبعض الأشجار والمزارع المصابة.

الزراعة مشروع الدلتا الجديدة وزارة الزراعة قطاع الزراعة جائحة كورونا

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