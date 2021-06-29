محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهاده الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس ..شاهد
كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أوائل الشهاده الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس وذلك في إحتفالية أقامتها المحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم و لفيف من القيادات التنفيذية و التعليمية والدينية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين والسابقين.
وقدم المحافظ، خلال كلمته، التهنئة لجميع الناجحين وأسرهم مؤكداََ على تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم والحرص على تكريم المتفوقين بكافة المراحل التعليمية لتقديم القدوة والمثل وتشجيع جميع الطلاب علي التفوق، كما قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع علي الجهد المبذول في تحقيق نتائج مشرفة.
كما شهد الإحتفال تكريم مديري مدرستي ٦ أكتوبر الإعدادية بالخارجة وباريس الإعدادية كأفضل مدرستين بإدارتي الخارجة وباريس التعليمية، وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية.
وقرر تنظيم رحلة على نفقة المحافظة لأحد المدن الشاطئية لجميع الأوائل على مستوى المحافظة.