سمية الخشاب تثير الجدل على تويتر.. والجمهور : انت اللي ماعرفتيش تختاري

أثارت الفنانة سمية الخشاب ، الجدل بـ تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " .

وكتبت سمية الخشاب : "أي إمراة بتقول أنا حاسه بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

أنت بس اللي ماعرفتيش تختاري صح

والله يفنانه مش كل الناس واحد

ونفس الكلام انا بقوله لاي راجل بردو

وتحتفل حاليا سمية الخشاب ، بنجاح أغنيتها الجديدة "أوعدك" التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وعلقت الفنانة سمية الخشاب على أزمة المخرج تميم يونس، بعدما اتهمته طليقته باغتصابها أثناء فترة زواجهما.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "في الزمن ده، عرفنا إنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا إنهم ضد التحرش، وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالظبط ناس كتير بتتكلم في الدين، وهما أبعد ما يكونوا عن الدين، دي اسمها متاجرة".

وتابعت في تغريدة أخرى "أنت أي كلام"؛ في إشارة منها أنها تقصد تميم يونس والذي اشتهر من خلال أغنية "أنتي أي كلام".



وطالبت سمية الخشاب، أي امرأة تتعرض لهذا الموقف بعدم الخجل وأن تحكي ما حدث معها مؤكدة أن الجميع سيقف إلى جانبها.

اي إمراه بتقول انا حاسه بالامان مع الراجل ده ايا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الامان بالله دائما وابدا وبس! — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 29, 2021



