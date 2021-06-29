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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يكشف حقيقة إيقاف يوسف أوباما

يوسف أوباما
يوسف أوباما

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد من شائعات حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

وأوضح لبيب أنه لم يتخذ أي قرار بذلك، وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

 

وأشار إلى أنه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة، بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب موضحا أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين.

 

واختتم لبيب تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

يوسف أوباما حسين لبيب نادي الزمالك الدوري الممتاز باتريس كارتيرون

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