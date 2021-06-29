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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على حفلات النجوم في الصيف من مصر إلى السعودية

انغام ومحمد عبده
انغام ومحمد عبده

يستعد عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي لإحياء حفلات الصيف بالتزامن مع بداية شهر يوليو، ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات موسم الصيف:
 

أنغام

تحيى النجمة أنغام يوم الخميس المقبل حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن حفلات الصيف، على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة.

 

وتعد أولى حفلات النجمة أنغام بعد طرح أغنيتها الأخيرة "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التى حققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

 

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

 

محمد ثروت

كما يحيى الفنان محمد ثروت حفلا غنائيا يوم3 يوليو في دار الأوبرا بمناسبة عيد ميلاد عبد الحليم حافظ و ذكرى وفاة محمد الموجي.

ويشدو محمد ثروت بعدد من الأغاني العندليب الأسمر ولعل من أبرزها صافيني مرة وبلاش عتاب وقارئة الفنجان.


محمد عبده

وتنطلق بداية شهر يوليو المقبل «حفلات صيف جدة»، وتقام جميعها على مسرح «سوبر دوم»، الأولى يحييها الفنان ماجد المهندس، يوم الجمعة (2 يوليو) ويحيي فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده، حفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات الصيف، يوم الخميس الموافق 8 يوليو المقبل.

 

ويعتبر هذا الحفل ثاني حفلاته خلال شهر، حيث كان الحفل الأول بمدينة الرياض في 4 يونيو الجارى، والذى حضره عشاقه من أهل الخليج، وقدم لهم عددا من أغانيه أبرزها: "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

 

يذكر أن الفنان محمد عبده أطلق أحدث أغنياته "مستعجلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.
 

هاني شاكر

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل بدار الأوبرا المصرية، الخميس 8 يوليو، على خشبة مسرح النافورة، تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

 

ومن المقرر أن يغني شاكر عددا كبيرا من أغنياته ويحضر برنامجا قويا يقدمه بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو إبراهيم الموجي، ومنها أغنية أمرك حبيبي، وعد مني، يا ريتني، حكم الهوا، بامر الحب، إنتي لسه بتسألي، بعد حبك، كل ليلة، بحبك أنا، سواح، وقال هاني لجمهوره «ليكم عندي هديتين» وكانتا “يا حبيبي” للسيدة فيروز و"يا حبي اللى غايب" لـ ملحم بركات.

واحتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك، تنظم دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي سلسلة من الحفلات الموسيقية يحييها نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي من مثل أصالة، حسين الجسمي، تامر حسني وميريام فارس، وذلك يومي 22 و23 يوليو في الاتحاد أرينا.

حفلات عبد الحليم حافظ الفن الفنان ماجد المهندس المملكة العربية السعودية الفنان محمد عبده الفنان محمد ثروت قارئة الفنجان موسم الصيف

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