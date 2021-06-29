محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع بشاير الخير شمال الخارجة ..شاهد
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزراعة الأشجار علي جانبي مدخل الطريق المؤدي لقري بشاير خير الوادي و استغلال المنطقة المحيطة للمسجد بعمل مظلات لخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقده للقرى شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة .
كما وجه باستكمال تنجيل المنطقة المحيطة بملعب كرة القدم والانتهاء من اعمال الجداريات والرسومات الفنية.
وكذلك تدبير مستلزمات إقامة مشروعات صغيرة للمستفيدين بالقري كوحدة تربية دودة القز لإنتاج الحرير وبطارية ارانب ومفرخة وفرن.