نقل عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب الشباب إلى المستسفى

بعد إصابته أمام طاجيكستان

تعرض عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب لإصابة خلال مباراة طاجيكستان ، ليتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف خلال المباراة التي شهدت فوز المنتخب الوطنى 3 / 0 ليتأهل إلى دور الأربعة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 7 يوليو المقبل.

وكشف مصدر خاص لموقع صدى البلد أن، اللاعب أجرى فحوصات وينتظر تشخيص الحالة كاملة، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الإصابة فور إتمام الفحوصات.

وأضاف المصدر أن، منتخب مصر يسعى مع المدير الفني محمود جابر لتحقيق لقب البطولة،؛ لأننا نملك الامكانيات المميزة في لاعبينا التي تمكننا من تحقيق اللقب.

أحرز أهداف منتخب مصر أمام طاجيكستان كل من أحمد شريف و أحمد حواش و يوسف حسن في الدقائق 27 و 35 و 47 .

بدأ محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 مباراته لمواجهة منتخب طاجكستان في الخامسة مساء اليوم بإستاد القاهرة ، ضمن مواجهات دور الثمانية بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

الهجوم : أحمد ذكى شريف.



يذكر ان منتخب مصر للشباب مواليد 2003 فاز على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.