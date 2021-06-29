عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ الغربية يرسل
محافظ الغربية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة يونيو

بعث اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،  بمناسبة الذكرى الـ ٨ لثورة ٣٠ يونيو المجيدة جاء نصها، بمشاعر يملأها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية، أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة .

 

سائلين الله عز وجل  أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم ... وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم .

محافظ الغربية يشيد بدور مستشفيات جامعة طنطا فى استقبال حالات طوارئ كورونا

محافظ الغربية يشيد بدور مستشفيات جامعة طنطا فى استقبال حالات طوارئ كورونا

كما بعث الدكتور رحمي برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان  حرب القوات المسلحة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ولجميع المسئولين بالدولة .

أخبار محافظة الغربية أخبار الرئيس السيسي ثورة ٣٠ يونيو محافظة الغربية طارق رحمي

موضوعات متعلقة

أمن الغربية ينتشل جثة طفل غرق في مياه ترعة أثناء استحمامه

سكان شارع طه الحكيم فى الغربية يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

ترشيحاتنا

فضل الاستغفار في ذي الحجة .. 11 مكافأة للمستغفرين

أبو العينين: ثورة 30 يونيو خالدة في عقولنا.. وطموح السيسي غير مسبوق

في الدقيقة 120.. أوكرانيا تحقق تأهلًا صعبًا لربع نهائي اليورو على حساب السويد

وزير التعليم:إلزام طلاب الثانوية العامة بتسليم ورقة الأسئلة باللجان بعد انتهاء الامتحان

أحدهما يعود لـ العدوان الثلاثي على مصر.. النواب الأمريكي يلغي تفويضين لإعلان الحرب

قوة شابة.. النقد الدولي: مصر بها إمكانات كثيرة لتحقيق النمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ