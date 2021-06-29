ميدو يحتفل مع زوجته بـ ذكرى زواجهم الـ 19 .. شاهد

احتفل أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق ، مع زوجته بذكرى زواجهم الـ 19.

وقام ميدو بنشر صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع “ انستجرام ”، وعلق ميدو قائلا : “عيد زواج سعيد 19 سنة”.

و أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون أسهل نهائي للأهلي في التاريخ.

وأضاف ميدو خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس المذاع على فضائية النهار:" سيذكر التاريخ أن الأهلي هزم الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا دون النظر لأي ظروف،

الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا أمام الترجي، والفوز يحسب لموسيماني أولا ثم لاعبيه.

واكمل:" يجب على جمهور الأهلي الفخر بالكابتن محمود الخطيب الذي خاطر باختيار موسيماني في توقيت صعب جدا، والأهلي اليوم يمتلك مدرب يملك كل المزايا التي تؤهله ليكون أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي.



وقال ميدو إن، موسيماني استغل الإعلام بأفضل صورة لتوجيه الضغط نحو الترجي قبل مباراة اليوم .

يذكر أن الاهلي تفوق على الترجي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت في القاهرة، وتأهل الى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

و هنأ أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق، فريق السلة بنادى الزمالك بمناسبة فوزه بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية .

وغرد ميدو “ مبروووووك للزمالك ”.

شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء امس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

