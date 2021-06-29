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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نالت إعجاب رواد الفيس بوك.. رحلة نيلية لمرضى الغسيل الكلوي بسمالوط

رحله نيليه لمرضى
رحله نيليه لمرضى الغسيل الكلوي

نظمت إدارة مستشفى سمالوط شمال المنيا، رحلة نيلية لمرضى الغسيل الكلوي، وذلك بالمجان، ونالت تلك الصور إعجاب المواطنين عقب تداولها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وقال الدكتور ماهر سمير رئيس قسم الكلى الصناعي بمستشفي سمالوط النموذجي، إن تلك الرحلة هدفها إدخال الفرحة والسرور على قلوب مرضى الغسيل الكلوي داخل المستشفى وانعكاسها الإيجابي على الحالة المعنوية لهم.

وأوضح رئيس قسم الكلي الصناعي، أن تلك الرحلة ليست الأولى، وتتم بشكل دوري بالمجان، وأن تكلفة الرحلة يتم تجميعها من خلال المتبرعين.

وناشد "سمير"، بإطلاق مبادرة تحت عنوان "مريض الكلى.. أنت مش لوحدك"، لتعميم فكرة الترفيه عن هؤلاء المرضى داخل جميع أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (قفادة -شارونه- ديرالجرنوس) بمركز مغاغة وذلك خلال الفترة من 23 يونية حتى 24 يونية، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 877 سيدة خلال أعمال القافلة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 475 سيدة منهم 342 جدد و133 مترددة بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 184 سيدة ومتابعة وسيلة لـ 40 سيدة، مؤكدة انه تم توقيع الكشف على 404 حالة أطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.
 

فيس بوك التواصل الاجتماعي سمالوط مستشفى سمالوط النموذجي نيل مرضى الغسيل الكلوي

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