مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف عن آخر الاستعدادات قبل الافتتاح ..فيديو

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب إن ديكورات معرض الكتاب على أعلى مستوى، مؤكدا أنه لدينا مؤسسات ودور نشر جديدة.

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور ” أنه تم حجز 195 ألف تذكرة إلكترونية لدخول معرض الكتاب.

وتابع مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب أنه طبقا للإجراءات الاحترازية من المحتمل أن يدخل معرض الكتاب 100 ألف زائر يوميا على مدار 15 يوما خلال أيام المعرض.

وأشار بيومي إلى أن كتاب “المسحة” تم سحبه ولن يعرض في معرض القاهر للكتاب.

صدر مؤخرا كتاب احترف التجارة الإلكترونية في 7 خطوات عن دار نشر بحر العلم للكاتب محمد نعيم، والذي من المقرر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والمقرر انطلاقها يوم 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال الكاتب محمد نعيم أن كتاب احترف التجارة الإلكترونية في 7 خطوات يتناول بشكل مبسط وسلسل كيفية احتراف التجارة الإلكترونية من الألف للياء.

وأوضح أن الكتاب يشرح كيفية إنشاء تجارة إلكترونية ناجحة، وذلك بداية من اختيار المنصة المناسبة لإطلاق موقعك الخاص أو تأجير مساحات مخصصة، وكذلك طريقة عرض المنتجات واختيار المنتج الأمثل للتجارة فيه ودراسة السوق المناسب لهذا المنتج وكذلك طرق التسويق المختلفة الذي يحتاجها منتجك لإيصاله للمستهلك المناسب.

قال الدكتور شوكت المصري رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، إن حجز تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب ترتبط برقم التليفون المحمول فقط لا غير لافتا أن كل رقم محمول له أحقية الحصول على 4 تذاكر .



وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن كبار السن يمكنهم زيارة المعرض والدخول مجانا وهناك متطوعين بالمعرض ومساعدتهم على الدخول ، مؤكدا أننا ملتزمون بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح المصري ، أن المعرض هذا العام مختلف ومتنوع عن المعارض التي أقيمت سابقا ، مؤكدا أن المعرض سيتم افتتاحه غدا من قبل رئيس الوزراء.



قال الدكتور شوكت المصري مدير الأنشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض سيتم افتتاحه يوم 30-6 من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الافتتاح للجمهور من يوم 1- 7 و حتى 15-7.



وأضاف، أن المعرض سيكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.



وأشار إلى أن هناك استعدادا تاما لهذه الدورة، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة، مؤكدًا أن الموعد الذى كان سيعقد فيها شهر ينار، وكشف أن المعرض تم قبل عيد الأضحى، وقبل الدورة المقبلة التى ستكون في يناير المقبل.



ولفت إلى أن المعرض في كل عام ستمر لـ 11 يوما، ولكن هذه الدورة سيكون 15 يومًا، وسيكون هناك ساعات إضافية عن السنوات الماضية.