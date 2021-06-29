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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احدث إطلالات لجين عمران

بباروكة شعر غريبة.. لجين عمران تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت لجين عمران في الصور بإطلالة جذابة وجريئة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران مرتدية فستان لامع باللون الأحمر بأكمام طويلة وبقصة مختلفة من الصدر، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بإختيار باروكة شعر قصيرة باللون الأسود والأبيض المنقسم إلى جزئين وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


وأختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري ، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود والسموكي ايز لتبرز جمال عينيها.


ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة للغاية.
 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.


وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية


وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.


وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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