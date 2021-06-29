وكيل سياحة النواب يطالب بإعداد خطة ترويجية تشمل كافة أنواع السياحة المصرية

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن الجانب التسويقي والترويجي للسياحة المصرية يعد أهم دعائم استراتيجية تنشيط القطاع السياحي من خلال زيادة حركة الوافدين وجذب أكبر عدد سائحين ممكن وذلك لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع بداية من أزمة كورونا.

طالب " هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية وضع خطة ترويجية متكاملة تستهدف تسليط الضوء علي مختلف أنواع السياحة بمصر وعلي رأسها السياحة التاريخية باعتبارها ما يميز الدولة عن سائر دول العالم.

وأشار وكيل لجنة السياحة، إلي أنه يوجد أداء جيد من وزارة السياحة بالنسبة لإطلاق الحملات الترويجية بالتزامن مع بدء الموسم الصيفي وبالطبع ستعود بمردود إيجابي يسهم في إعطاء دفعة أمامية للنشاط السياحي.

وكانت قد أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار، تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استثماراً للنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بـ وزارة السياحة، أن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم أطلقته وزارة السياحة خلال الجزء الثاني من الحملة يشمل فيلم قصير ومحتوي دعائى مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطئ الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية.

وأضاف أحمد يوسف، أنه من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري يتم دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.