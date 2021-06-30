اليوم.. نظر دعوى اتهام سما المصري بسب وقذف مرتضى منصور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور يتهم فيها سما المصري بـ« سب وقذف».

جدير بالذكر تنازل رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ، في وقت سابق عن 8 قضايا «سب وقذف» ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وكانت رفضت المحكمة الإقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على ممارسة البغاء وسب وقذف ريهام سعيد.