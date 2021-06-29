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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادثين بأسوان وكوم أمبو

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات جامعة أسوان إن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى تلقى حادثتين وقعتا اليوم.

وأشار الدكتور محمد زكي بأن الحادث الأول عبارة عن حادث سير بطريق الخزان والمصابين هم تغريد.ع ٥٤ سنة، ومحمد.ع ١٨ سنة،  وأشرقت.ي ٢٣سنة، ومحمد.ي ٢٤ سنة، وسيده.ع ٦٠ سنة، ومصطفى. أ ١٣  سنة، ومحمود.ص ١٩سنة.

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وفي نفس السياق أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة أسوان أن جميع المصابين بخير،  وتم تقديم كافه أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفي الجامعي. 

وأضاف الدكتور أشرف معبد بأن الحادث الثاني وقع بمركز كوم أمبو،  وقد أسفر عن إصابة كل من سعيد.ا ١٤سنة، وأشرف. س. خ ٤١ سنة، ومحمد.إ.م ١٦ سنه والجميع يتلقون الرعاية الكاملة لحين تماثلهم للشفاء.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين الجهود المبذولة لإستلام صوامع وشون وبنكر كميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالي 2021 حيث وصل إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن إلى 130 ألف طن وذلك منذ بداية موسم التوريد في إبريل الماضى وخاصة أن أسوان كانت أولى المحافظات في التوريد نظراً لطبيعة الطقس الحار. 

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تعليمات مشددة لمسئولي مديريات التموين والزراعة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات على مستوى قري ومدن ومراكز المحافظة ، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية أثناء عمليات الإستلام والفرز ، والتأكد التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه متوقع زيادة الكميات الموردة من الأقماح عن المستهدف ليصل لنحو 145 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد بزيادة 80 % عن العام الماضى. 

ومن جانبه أوضح المحاسب حسام العربي بأن هناك تنسيق وتعاون متواصل بين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإنشاء 2 صومعه جديدة بمنطقة توشكي من إجل إستيعاب الكميات المتوقع زيادتها فيي موسم حصاد العام القادم حيث تستوعب حوالي 120 ألف طن ، لافتاً بأنه يوجد حالياً 6 صوامع داخل نطاق مدن ومراكز المحافظة والتي تستقبل كميات الأقماح الموردة من المزارعيين .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مستشفى أسوان الجامعي عميد كلية الطب

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