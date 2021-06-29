والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور تكشف عن تفاصيل عمل ابنها حتى استشهاده..فيديو

أراد أن يقدم شيئا لبلده

قالت سوزان عبد المجيد، والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور، رحمة الله على شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة مؤكدة أن أبني إسلام كان أصغر أبنائي.

وأضافت عبد المجيد خلال لقاء لها لبرنامج “90 دقيقة" عبر فضائية “المحور” أن إسلام التحق بكلية الشرطة وبعد التخرج التحق بالأمن العام واستمر لمدة عامين.

وتابعت والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور، أنه بعد ذلك جاء ترشيح له العمل بقطاع الأمن المركزي ، مؤكدا انه نجح في عمله وكان محبوب من الجميع.

وأشارت عبد المجيد إلى أن ابني كان سعيد للغاية عندما ألتحق بالأمن المركزي لأنه كان يريد أن يقدم شيئا لبلده.

وقالت والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور أن اليوم الذي سبق مأمورية الواحات كان أخر يوم أرى فيه أبني ، مؤكدة أن "الحب الذي أراه بوجوه الجميع لأبني هو اللي بيصبرني على فراقه".

وأكدت والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور، أنه يوم استشهاد ابني أصابني القلق قبل أن اعلم معلقة “كنت خايفة وحدث ما كنت أخشاه”

أكد اللواء محمد حلمي مشهور قائد حرس الحدود الأسبق ووالد النقيب إسلام مشهور شهيد عمليات الواحات، أن نجاح المخابرات المصرية في تسلم ونقل الإرهابي هشام عشماوي المخطط الأول للعملية الغاشمة التي استهدفت نجله وزملاءه رسالة واضحة أن الدولة المصرية قادرة على القصاص لدماء شهداء الوطن.



وأعرب "مشهور" بقوله " الحمد لله دعم وتكريم الدولة المصرية لنا عظيم ودماء ابني لا تهدر وروحه ترقد بالسلام في الجنه ونعيمها وربنا يرحمه ووحشتني يابني".



في المقابل عبرت سوزان عبد المجيد والده الشهيد أن ابنها حاليا مرتاح بين يدي الرحمن لافتة بقولها " ابني وزملائه الشهداء الأبرار دماءهم ثراها عظيم وسقوط عشماوي الإرهابي وتسليمه من جانب سلطات ليبية لمصر برد نار قلبي وجعل اسرتنا تتأكد يقينا أن دماءه وروحه العطرة بيننا ولا تفارق وجدان قلوبنا وعقولنا".



وجدير بالذكر أن قوات الجيش المصري نجحت في نقل وتسلم الإرهابي الهارب هشام عشماوي في طائرة عسكرية للقاهرة فضلا عن اتهامه في عدد من قضايا إرهابية وتكوين خلايا أنصار بيت المقدس وتدبير عمليات استهداف النائب العام وعمليات الواحات وآخرين بنطاق شبه جزيرة سيناء.

وقدمت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذه وعده لهم وتسلمه أمس الإرهابي هشام عشماوى الذى قام بالكثير من العمليات الإرهابية فى مصر وليبيا، معلقًة: "حق ولادنا رجع".



وقالت "عبد المجيد" إن ليلة عودة الإرهابي هشام عشماوى من ليبيا كانت بمثابة عيد لكل أم شهيد فقدت ابنها، وأضافت: "والله ما نمت الليلة دى من الفرحة.. وارتحت إن حق ابنى جاء".



وتابعت: "أنا فخورة بابنى ومش هبكى عليه مرة أخرى بعد القبض على هذا الإرهابى الدولى الخسيس".



ووجهت رسالة لكل والدة شهيد: "افرحوا واطمئنوا واصبروا واحتسبوا عند الله وحق أولادكم لم يذهب هباء واللى مجاش حقه هيرجع حقوقهم لأنه فى البلد قادة"، مشيرة إلى أنها عندما التقت بالرئيس السيسي وعدها برجوع حق ابنها وقد كان.