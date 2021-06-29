عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أراد أن يقدم شيئا لبلده

والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور تكشف عن تفاصيل عمل ابنها حتى استشهاده..فيديو

النقيب الشهيد إسلام
النقيب الشهيد إسلام مشهور

قالت سوزان عبد المجيد، والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور، رحمة الله على شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة مؤكدة أن أبني إسلام كان أصغر أبنائي.

 

وأضافت عبد المجيد خلال لقاء لها لبرنامج “90 دقيقة" عبر فضائية “المحور” أن إسلام التحق بكلية الشرطة وبعد التخرج التحق بالأمن العام واستمر لمدة عامين.

 

وتابعت والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور، أنه بعد ذلك جاء ترشيح له العمل بقطاع الأمن المركزي ، مؤكدا انه نجح في عمله وكان محبوب من الجميع.

 

وأشارت عبد المجيد إلى أن ابني كان سعيد للغاية عندما ألتحق بالأمن المركزي لأنه كان يريد أن يقدم شيئا لبلده.

 

وقالت والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور أن اليوم الذي سبق مأمورية الواحات كان أخر يوم أرى فيه أبني ، مؤكدة أن "الحب الذي أراه بوجوه الجميع لأبني هو اللي بيصبرني على فراقه".

 

وأكدت والدة النقيب الشهيد إسلام مشهور، أنه يوم استشهاد ابني أصابني القلق قبل أن اعلم معلقة “كنت خايفة وحدث ما كنت أخشاه” 

 

أكد اللواء محمد حلمي مشهور قائد حرس الحدود الأسبق ووالد النقيب إسلام مشهور شهيد عمليات الواحات، أن نجاح المخابرات المصرية في تسلم ونقل الإرهابي هشام عشماوي المخطط الأول للعملية الغاشمة التي استهدفت نجله وزملاءه رسالة واضحة أن الدولة المصرية قادرة على القصاص لدماء شهداء الوطن.

وأعرب "مشهور" بقوله " الحمد لله دعم وتكريم الدولة المصرية لنا عظيم ودماء ابني لا تهدر وروحه ترقد بالسلام في الجنه ونعيمها وربنا يرحمه ووحشتني يابني".

في المقابل عبرت سوزان عبد المجيد والده الشهيد أن ابنها حاليا مرتاح بين يدي الرحمن لافتة بقولها " ابني وزملائه الشهداء الأبرار دماءهم ثراها عظيم وسقوط عشماوي الإرهابي وتسليمه من جانب سلطات ليبية لمصر برد نار قلبي وجعل اسرتنا تتأكد يقينا أن دماءه وروحه العطرة بيننا ولا تفارق وجدان قلوبنا وعقولنا".

وجدير بالذكر أن قوات الجيش المصري نجحت في نقل وتسلم الإرهابي الهارب هشام عشماوي في طائرة عسكرية للقاهرة فضلا عن اتهامه في عدد من قضايا إرهابية وتكوين خلايا أنصار بيت المقدس وتدبير عمليات استهداف النائب العام وعمليات الواحات وآخرين بنطاق شبه جزيرة سيناء.

 

وقدمت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذه وعده لهم وتسلمه أمس الإرهابي هشام عشماوى الذى قام بالكثير من العمليات الإرهابية فى مصر وليبيا، معلقًة: "حق ولادنا رجع".

وقالت "عبد المجيد" إن ليلة عودة الإرهابي هشام عشماوى من ليبيا كانت بمثابة عيد لكل أم شهيد فقدت ابنها، وأضافت: "والله ما نمت الليلة دى من الفرحة.. وارتحت إن حق ابنى جاء".

وتابعت: "أنا فخورة بابنى ومش هبكى عليه مرة أخرى بعد القبض على هذا الإرهابى الدولى الخسيس".

ووجهت رسالة لكل والدة شهيد: "افرحوا واطمئنوا واصبروا واحتسبوا عند الله وحق أولادكم لم يذهب هباء واللى مجاش حقه هيرجع حقوقهم لأنه فى البلد قادة"، مشيرة إلى أنها عندما التقت بالرئيس السيسي وعدها برجوع حق ابنها وقد كان.

النقيب الشهيد اسلام مشهور استشهاد الجيش المصري الإرهاب

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: سلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار بنسبة 60%| فيديو

فضل يوم عرفة .. وحكم صيامه لغير الحاج

تعرف على سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2021 في السعودية| صور

لا ترسل نص الرسالة.. تحذير لكل مستخدمي واتسآب حول العالم

يورو 2020.. مباراة السويد وأوكرانيا تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي

استقرار اقتصادي.. النقد الدولي يشيد بإجراءات مصر للتعامل مع جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ