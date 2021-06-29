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الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية: صناعة عالمية جديدة في منتهى الخطورة تستخدم للإساءات وبث العنف

صدى البلد

أكد شريف عبد الباقي، رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، أنه ليس هناك اي قيود تكنولوجية على الألعاب التي يتم تحمليها سواء في مصر أو في العالم أجمع، مشددًا على أن الدور الهام في الدور الثقافي التوعي بخطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال في تشكيل أفكار خاطئة وسلوكيات الأطفال.

وأضاف "عبدالباقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك صناعة عالمية في منتهى الخطورة يتم استخدامها في الكثير من الإساءات وتغير المفاهيم وبناء العنف للمواطنين، مشيرًا إلى أن واقعة "فورتنايت" تم التطرق اليها من خلال الاتحاد، كما أن الفيديوهات بخصوص تجسيد هدم الكعبة المشرفة ليس في المصدر الأصلي للعبة، إلا أن هناك مصدر مفتوح التعديل يكون للفنيين وهذا ما حدث وكانت قديمة منذ عامين.

وأوضح أن حكومات العالم بدأت تفهم أن الألعاب الإلكترونية ليس فقط من اجل الترفيه أو المال أو ثقافة، إلا أنها كالإعلام الحديث الذي يربي النشء على أفكار وبث مفاهيم جديدة، كما انه لا يمكن منعها بسبب كثرة استخدام النشء للهاتف.
 

الأزهر  سبق أن حذَّر من بعض الألعاب الإلكترونية

 

أعلن مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية، أنه سبق أن حذَّر من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطفُ عقول الشَّباب، فتشغلهم عن مهامّهم الأساسية من تحصيلِ العلمِ النّافع أو العمل، وتحبسُهم في عوالمَ افتراضيّةٍ بعيدًا عن الواقع، وتُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضُّهم على الكراهية وإيذاءِ النفس أو الغير.

 

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من بين الألعاب الإلكترونية التي يُحذِّر منها المركز لعبة فورتنايت «Fortnite» بعد تكرر حوادثِ الكراهيةِ والعنف والقتل والانتحار بسببها، وبسبب غيرها من الألعاب المشابهةِ لها في وقتٍ سابق.

 

وأكد أن اللعبة احتوت على تجسيدٍ لهدم الكعبة الشريفة -زادها الله بهاءً ومهابة-؛ بهدف الحصولِ على امتيازاتٍ داخلَ اللعبة؛ الأمرُ الذي يُؤثّر بشكل مباشرٍ على عقيدة أبنائنا سلبًا، ويُشوِّشُ مفاهيمَهم وهويتَهم، ويهوِّنُ في أنفسهم من شأن مقدساتهم، وكعبتِهم التي هي قبلةُ صلاتهم، ومطافُ حجّهم، ومحلُّ البركات والنفحات، وأولُ بيتٍ وُضع للناس؛ سيما وأن النشءَ والشبابَ هم أكثريةُ جمهور هذه اللعبة.

 

وكرّرُ مركز تأكيدَه حرمةَ جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصَدُ من خلالها تشويهُ العقيدة أو الشريعة أو ازدراءُ الدّين، أو تدعو للفكر اللاديني، أو لامتهانِ المقدسات، أو للعنف، أو الكراهية، أو الإرهاب، أو إيذاءِ النَّفس، أو الغير.

 

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأولياء الأمور والجهات التَّثقيفية والتَّعليمية والإعلامية بيان خطرِ أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسّلوكي والأسري.

 

كما يُقدِّمُ بعضَ النَّصائح التي تُساعدُ أولياءَ الأمور على تحصين أولادهم من خطر هذه الألعاب، وتنشئتهم تنشئةً واعيةً سويّةً وسطيّةً، وهي:

1) الحرصُ على مُتابعة الأبناء بصفةٍ مُستمرة على مدار السّاعة.
2) مُتابعةُ تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة.
3) شغلُ أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النّافعة، والأنشطة الرّياضية المُختلفة.
4) التأكيدُ على أهمية الوقت بالنسبة للشباب.
5) مشاركةُ الأبناء جميعَ جوانب حياتهم، مع توجيه النّصح، وتقديم القدوة الصالحة لهم.
6) تنميةُ مهارات الأبناء، وتوظيفُها فيما ينفعهم وينفع مجتمعَهم، والاستفادة من إبداعاتهم.


7) التّشجيعُ الدّائم للشّباب على ما يقدّمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطةً من وجهة نظر الآباء.
منحُ الأبناء مساحةً لتحقيق الذات، وتعزيزِ القدرات، وكسبِ الثقة.
9) تدريبُ الأبناء على تحديد أهدافهم، وتحمُّلِ مسئولياتهم، واختيارِ الأفضل لرسم مستقبلهم، والحثّ على المشاركة الفاعلة والواقعية فى محيط الأسرة والمجتمع.
10) تخيُّرُ الرفقة الصالحة للأبناء، ومتابعتُهم فى الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم.


11) التّنبيهُ على مخاطر استخدام الآلات الحادَّة التى يمكن أن تصيب الإنسان بأضرارٍ جسدية في نفسه أو الآخرين، وصونه عن كل ما يُؤذيه؛ فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ: مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ: مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ». [أخرجه أحمد]

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