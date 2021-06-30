شيرين تريندات .. أزمات للمطربة جعلتها بمقدمة التريند آخرها تسريبات حماها .. وهذه هي تفاصيل أزماتها

تثير المطربة شيرين عبد الوهاب جدلاً واسعاً حولها بين الحين والآخر، ويجعلها حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل اسمها مرتبطاً بمؤشرات البحث على محرك جوجل بين الحين والآخر، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز أزمات شيرين التي تصدرت بها تريند جوجل.

أزمة شيرين وحماها

جدل كبير أثير حول الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال.

كما اعترف والد حسام حبيب بحصول ابنه على أموالها، وأكد أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية “ملولة” وتطلب منه الطلاق باستمرار.

يذكر أن الفنان حسام حبيب ظهر مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره عبر حسابه على “إنستجرام".

وقال حسام حبيب: "عاوز أقول للناس حاجة انتوا لما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين، أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي، وهي غير محتاجة أن يتدخل أحد في عملها".

وأضاف حسام حبيب: "الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ولا تعرف حقوقها، وعندما ظهر من يأتي بحقها؛ فعلوا ذلك، وللعلم شيرين تمتلك شركة تدير أعمالها، وأنا مليش علاقة بها".

وأكمل: "أما بالنسبة لأقرب الناس لنا، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت؛فأصبحوا يستمرون يفعلون مثل هذه الأفعال ونشر الشائعات حتى تحدث خلافات بيننا".

وأكمل :" أنا بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني، وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وأنا آسف إني بقول الشخص ولا أناديه باسمه "يقصد والده".

وأكد أن: "شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها وفي بيتها ولجمهورها، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس ضعفا مننا".

حفل البحرين

وقبل ذلك أحدثت شيرين عبد الوهاب، جدلا تصدرت به التريند بسبب الحفل الذي أحيته شيرين بالبحرين قبل عامين، وذكرت بعض الكلمات التي اعتبرها البعض إساءة إلى مصر، حينما قالت "أنا اتكلم هنا براحتي.. لو اتكلمت في مصر يحبسوني".

وخرجت شيرين عبد الوهاب فى برنامج مع الإعلامى عمرو أديب قائلة: كنت متواجدة في حفلة في البحرين وقلت لهم أنني أتحدث براحتي لأنني لو اتكلمت كده في مصر اتحبس، وكنت اقصد ان كلامي وحديثي في مختلف لقاءاتي وحفلاتي كان ممكن يحبسني، وانا لو هزرت في حفلة في بلدي الكلام بيتغير وبطلع في الآخر مدانة .. وأنا مظلومة، وحسبى الله ونعم والوكيل، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعتبره أبي، وأقول له إنني أتعرض لمؤامرة وأستنجد بك .. ولو حد جاب سيرة بلدي أنا كفيلة أوقفه عند حده، وعايزة الناس كلها تسامحني، وفي حد عايز يأذي بلدي عن طريقي، وانا غلطانة وانا اسفة ومش عارفة أرتب أفكاري".



الملكة رانيا

وخلال إحيائها حفلا غنائيا بالأردن قبل سنوات قليلة، أخطأت شيرين خلال توجيه التحية للأردن وبدلًا من أن تقول الملكة رانيا قالت "الأميرة رانيا"، ما جعلها تتعرض لهجوم وانتقادات شديدة، حيث اتهمها الشعب الأردني بأنها لا تملك الثقافة الكافية عن الأردن وحكامها، ولكن شيرين اعتذرت عن هذا الخطأ وقالت إنها "زلة لسان".



عمرو دياب

بينما تعرضت شيرين لهجوم قاس بعد سخريتها من كبر سن النجم عمرو دياب، وأكدت خلال حضورها حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش منذ فترة أن مصر لا يوجد بها سوى محمد حماقي وتامر حسني ولكنها تعرضت لانتقادات كثيرة لأسابيع ولم تجد أمامها سوى الاعتذار قائلة: "وحياة عيالي زلة لسان".



تونس

وأما واقعة شيرين وإساءتها الى شعب تونس عندما قالت إن ابنتها لا تستطيع التفرقة بين تونس والبقدونس كمحاولة منها لإضحاك الجمهور التونسي، ولكن كلامها لاقي هجوما عنيفا من الشعب التونسي ونخبة من نجوم تونس وأبرزهم لطيفة، وخرجت أيضا لتعتذر لجمهورها والشعب التونسى عن زلة لسانها من خلال بيان لها.



أزمة البلهارسيا

وأثناء حفلها في لبنان، سخرت من طلب إحدى المعجبات أغنية "ماشربتش من نيلها"، قائلة: "هيجليك بلهارسيا"، ولم تكتف بذلك، ونصحت الحضور بشراء مياه معدنية صناعة فرنسية، وبناءً على ما قالته، قررت نقابة المهن الموسيقية وقفها وإحالتها للتحقيق.

وفي تعليق لها على الواقعة، كتبت شيرين، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، جاء فيه: "وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم ويعلم الله مدي حبي وانتمائي لبلدي مصر ولكم جميعا، فلم ولن أنسي فضل مصر وفضلكم وأعدكم بأن أتدارك مستقبلا مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تضعني الآن أمامكم في مثل هذا الموقف الذي أتمني لو لم أكن فيه الآن..أنا آسفة".



أنا خسارة في مصر

بعد قولها لجمهورها فى إحدى حفلات رأس السنة الجديدة: "أنا خسارة فى مصر"، تقدم الدكتور سمير صبرى المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضدها، بتهمة التطاول علي مصر والإساءة إليها، وبعد فترة خرجت شيرين عن صمتها الطويل لترد على هذه الاساءة فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة اسعاد يونس قائلة : "أنا بقول للناس مش بحب أغيظكم أو أضايقكم، وبعتذر لو كان في أي حاجة صدرت مني في مشواري الفني كله، لأن الحقيقة أنا بحاول أعمل اللي يسعد الناس".

وتابعت: "التلقائية عندي بينها وبين الجنان شعرة، والناس الكويسين من جوه فاهمين، والإنسان مش كبير على الاعتذار، وهنفضل لحد ما نموت بنتعلم.. الجمهور غالي عليا ولو مش عايزين يشوفوني في أحسن صورة مش هيعاتبوني".​