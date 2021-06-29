أبو شقة يستعرض دور الوفد في ثورة 30 يونيو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، إن الأحزاب والقوى الوطنية والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ الوطني قبل ثورة 30 يونيو كان لهم دورا قويًا، وأن حزب الوفد كان له موقف وطني قوي وهو أن جميع مقرات حزب الوفد في جميع المحافظات مفتوحة أمام جمع استمارات تمرد رفض حكم الإخوان وأعلن حزب الوفد المشاركة في ثورة30 يونيو من خلال بيان رسمي، وأن الحزب أعلن في بيان صحفي رسمي أن الجماعة فقدت الشرعية وعليها الرحيل.

ثورة 30 يونيو

جاء ذلك خلال حفل الحزب الذي نظمه برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور النائب محمد أبو العينين و كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصري عندما يتسمى في زعيم خير يأتون به كما حدث مع محمد علي باشا وهذا هو الشعب المصري الذي إذا وجد الزعامة الحقيقة نكون أمام إنجازات تفوق الخيال كما حدث في السبع سنوات الماضية، وعرض الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي يحتاج إلى مجلدات وتقوم على محورين الأول مشروعات عملاقة تتزامن مع بناء حقيقي للإنسان المصري وكنا أمام مشروع حياة كريمةبتكلفة 103 مليار جنيه ومشروع 100 مليون صحة و إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة نورحياة وتخصيص 1000 مليون جنيه مبادرة للكشف عن ضعاف البصر كما كان حريص على إطلاق مبادرة تهتم بصحة المرأة المصرية وفحصهم طبيا .

وفي سياق اخر، أكد اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب أن ثورة 30 يونيو تمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث حيث كان يحاك لمصر والمنطقة مخططات تقسيم وتفتيت وإضعاف للمؤسسات الوطنية للدول فكانت الثورة وما تلاها حائط صد ضد المحاولات بفضل القيادة المصرية ومؤسساتها الوطنية ووعى الشعب المصري العظيم.



وقال اللواء حاتم حشمت أن الثورة وما تبعها من إجراءات وتفويض للسيد الرئيس بمحاربة الإرهاب قد قوض الجماعات الإرهابية التي كانت تخطط للتمركز في بعض مناطق الجهورية فاستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية افشال تلك المخططات.



واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة التنمية التي يقودها السيد الرئيس في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في تاريخا .