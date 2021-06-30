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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهام عمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ .. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

ويستعرض “صدى البلد”  اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ، ونصت المادة  51 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن :
 

 

اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة 

 

تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرب

 

 

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- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات .

مجلس الشيوخ القوى العاملة الطاقة التنقيب عن البترول البيئة

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