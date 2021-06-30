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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

هبوط أرضي بمنطقة المستعمرة في سوهاج منذ 12 يوما دون تحرك للمسئولين..صور

صورة للهبوط الأرضي
صورة للهبوط الأرضي

استغاث سكان منطقة المستعمرة، التى تتبع قرية الجلاوية، في مركز ساقتله، بمحافظة سوهاج، من هبوط أرضي عند مدخل نجع حبيب، منذ يوم السبت 19 يونيو الجاري.

 

وقال طلعت عرب النقا من الأهالى، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد”:  حدث هذا بناحية المستعمرة - الجلاوية - مركز ساقلته وتحديدا مدخل نجع حبيب يوم السبت الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢١ ، هبوط وانهيار فى الطريق العام بجسر مصرف أخميم الرئيسى مقابل مصب مشروع 257 ري، في مصرف أخميم الرئيسي؛ نتيجة كسر فى المواسير التى تصب في المصرف .

 

وأضاف : قمت باستدعاء مسؤول الري بالقرية والذى قام بدوره بإبلاغ مهندس ري أخميم التابعة له المنطقة، وفى اليوم التالى أبلغت بنفسي مهندس ري أخميم، وكذا الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلته ولم يتحرك أو يستجب أحد حتى الأن .

 

وأوضح: "تسبب هذا الهبوط في قطع الطريق العام، كما أن الهبوط الأرضي سيتسبب في كارثة بالنسبة لأولادنا الذين يسيرون على هذا الطريق بالدراجات البخارية والتكاتك والدواب والسيارات ليلا ونهارا، ويشكل خطرا عليهم".


وناشد المسئولين، حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن؛ حتى نتمكن من السير بأمان.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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قرية الجلاوية مركز ساقتله مدخل نجع حبيب محافظة سوهاج خدمة بين الناس قطع الطريق منطقة المستعمرة هبوط ارضي

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