هبوط أرضي بمنطقة المستعمرة في سوهاج منذ 12 يوما دون تحرك للمسئولين..صور

استغاث سكان منطقة المستعمرة، التى تتبع قرية الجلاوية، في مركز ساقتله، بمحافظة سوهاج، من هبوط أرضي عند مدخل نجع حبيب، منذ يوم السبت 19 يونيو الجاري.

وقال طلعت عرب النقا من الأهالى، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد”: حدث هذا بناحية المستعمرة - الجلاوية - مركز ساقلته وتحديدا مدخل نجع حبيب يوم السبت الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢١ ، هبوط وانهيار فى الطريق العام بجسر مصرف أخميم الرئيسى مقابل مصب مشروع 257 ري، في مصرف أخميم الرئيسي؛ نتيجة كسر فى المواسير التى تصب في المصرف .

وأضاف : قمت باستدعاء مسؤول الري بالقرية والذى قام بدوره بإبلاغ مهندس ري أخميم التابعة له المنطقة، وفى اليوم التالى أبلغت بنفسي مهندس ري أخميم، وكذا الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلته ولم يتحرك أو يستجب أحد حتى الأن .

وأوضح: "تسبب هذا الهبوط في قطع الطريق العام، كما أن الهبوط الأرضي سيتسبب في كارثة بالنسبة لأولادنا الذين يسيرون على هذا الطريق بالدراجات البخارية والتكاتك والدواب والسيارات ليلا ونهارا، ويشكل خطرا عليهم".



وناشد المسئولين، حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن؛ حتى نتمكن من السير بأمان.

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