توصيل الصرف الصحى مطلب أهالى سكان منطقة مؤسسة الزكاة فى المرج

سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة مؤسسه الزكاة ، التابعة لحى المرج محافظة القاهرة ، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين، ومن أهمها عدم توصيل خدمة الصرف الصحي حتى الآن.



يقول انس محمود، من الأهالى، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "المنطقة تموت بالبطيء وليس لهم إلا الله، هذه المنطقة هى منطقة مؤسسه الزكاة ، التابعة لمحافظة القاهرة ، تعانى من قلة الخدمات، خصوصا الصرف الصحي مقام أسفل المنازل، مما أدى إلى تشبع الأساسات بهذه المياه وخروجها إلى الشوارع في بعض الأحيان لأن الطرنشات المقامة أسفل المنازل جعلت الأرض متشبعة بالمياه وتهدد أساسات المنازل التي ممكن أن تنهار على قاطنيها".



وأضاف: "نريد أن نعيش فى منطقة نظيفة بعيدة عن مياه الصرف الصحى التي تهدد حياة أبنائنا، فيما ينجم عنها الأمراض واستنشاق الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، والتي عن طريقها تنتقل الأمراض من شخص لآخر".



وأكد أن المنشآت داخل المنطقة لم تسلم من مياه المجاري، بل وصلت إلى المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية، وتابع 0عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحدث شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض لأراضي البعض الآخر"، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.

اقرأ أيضا:

أهالى حنا حبيب فى الفيوم يطالبون بتوصيل الصرف الصحي



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.