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رئيس التحرير
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بحوث الصحراء : الدلتا الجديدة أحد المشروعات القومية فى مجال التوسع الزراعي ..فيديو

الدلتا الجديدة
الدلتا الجديدة

قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ، أن  مشروع الدلتا الجديدة  من احد المشروعات القومية الكبري في مجال التوسع الزراعي في جمهورية مصر العربية ، لافتا ان هذا المشروع من المشاريع القومية الناجحة  جدا .

 


وأضاف زغلول خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن   مشروع الدلتا الجديدة يضم أكثر من 2 مليون فدان لافتا ان جميع الوزارات تساهم في إنشاء الدلتا الجديدة ومنها وزارة الكهرباء والنقل ، وهذا بهدف خروج المشروع بصورة متكاملة .

 

وأوضح زغلول ، أن مشروع الدلتا الجديدة يتميز بقربة من المناطق العمرانية ومنها الدلتا القديمة ومدينة العلمين وهذا يجعل موقع المشروع استراتيجي ، وهذا يساعد على تعظيم القيمة المضافة .

 

وتابع زغلول ، أن المناخ في الدلتا الجديدة جيد جدا ويساعد على تنوع المحاصيل الزراعية ، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بتوفير كل أنواع الدعم لنجاح هذا المشروع .

 

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن العفن الهبابى مرض يتواجد منذ زمن، ولدينا خبرات عديدة فى التعامل مع هذا المرض، منوها بأن جميع المزارعين لديهم الية التعامل معه، كاشفا أن يتم إتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية فور تواجد أى إصابة، معقبا "نقدم النصح والإرشاد للمزارعين للتعامل مع أى إصابات للمحاصيل الزراعية".

 

وأضاف محمد  القرش ، أنه يوجد تكاتف كبير من الوزارة للمزارعين، وذلك لتقديم المساعدة لهم فى تقديم أفضل ما لديهم خلال موسم المانجا لهذا العام، ولفت أن الدولة المصرية تتميز فى زراعة المانجو، كما أن العديد من دول العالم تهتم بالمانجا المصرية و جودتها وقيمتها العالية.

 

وأشار محمد القرش، إلى أن السبب في العفن الهبابى التى يحدث للمحاصيل الزراعية هو وجود التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، التى تؤثر بشكل كبير في المانجا، مضيفا أنه يوجد العديد من الإجراءات التى تحمى إنتاجية المزارعين أثناء زراعتهم أشجار المانجو.

 

وأضاف محمد القرش ، أن بداية موسم المانجا بأسعار من 10 لـ 14 جنية تكون من أفضل الأسعار، مما يدل على توافر المنتج واستقرار فى الأسعار، مشيرا إلى أنه يوجد أماكن عديدة لزراعة المانجو في الدولة، وتكون بدائل لبعض الأشجار والمزارع المصابة.

 

وأوضح القرش ، أن الدولة المصرية الآن بها 9.4 مليون فدان يتم زراعتها وخلال أشهر سنقوم بزراعة مليون فدان وهذا يعتبر أكثر من 15 % من الذى زرعته مصر سابقا مشيرا الى ان مشروع الدلتا الجديدة ستعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري  وسيزيد من حجم الصادرات .

مشروع الدلتا الجديدة الوزارات وزارة الكهرباء مدينة العلمين المحاصيل الزراعية الرئيس السيسي

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