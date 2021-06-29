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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرقابة المالية :التأمين الإجباري على المصريين في الخارج ليس رسوما أو ضرائب..فيديو

جواز سفر
جواز سفر

قال هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، ليس رسوما أو ضرائب مؤكدا أنها تكون مقابل خدمة.

 

وأضاف رمضان مساعد رئيس الرقابة المالية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن توفير وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج.

 

وتابع مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية  في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر.

 

وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس لجنة الرياضة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة  الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بالنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير عضو مجلس النواب، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة ولجنة الشباب في إطار العمل على ربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وكذلك شباب الدارسين المصريين بالخارج، بوطنهم الأم مصر، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تحقق اتصالا مستداما مع شبابنا بالخارج.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة  الهجرة عن سعادتها باللقاء، وأكدت العمل على تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري بالخارج، قائلة: "إن واحدًا من أهم الملفات على تعمل عليها وزارة الهجرة يكمن في خلق ربط حقيقي بين شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث وكذلك الشباب الدارسين المصريين بالخارج، ووطنهم الأم مصر، وفق الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة المصرية لحماية أبنائنا بالخارج، واستيعاب طاقاتهم للاستفادة من قدراتهم الشخصية والعلمية ضمن خطة مصر لتنمية مستدامة".

واستعرضت وزيرة الهجرة عددا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن، من بينها ملتقيات الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتي تهدف للتعريف بأبعاد الأمن القومي المصري، والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، بجانب مبادرة "الشباب الدارسين المصريين بالخارج"، والتي جاء على إثرها تدشين مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، الذي يمثل نقطة التقاء لكل شبابنا الدارسين خارج مصر، وبوتقة لاستقبال كافة أفكارهم المتعلقة بالشأن الداخلي، ومشاركتهم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في مختلف الملفات، والاستعانة بهم في الترويج لمصر خارجيا.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة  الهجرة إلى استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة «إحياء الجذور- NOSTOS» بين شعوب مصر وقبرص واليونان، والمقرر انعقادها في يوليو المقبل بحضور 15 شابًا من الدول الثلاث، حيث تؤكد تلك المبادرة على عمق العلاقات بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعزز جهود الربط بين الجاليات الثلاث، كما أنها فرصة جيدة للترويج السياحي بين الدول الثلاث، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات، بجانب تطوير العديد من المناطق السياحية التاريخية.
 

الرقابة المالية التامين الاجباري رسوم ضرائب المصريين بالخارج

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