لميس الحديدي ناعية أنسي ساويرس: رجل عصامي طيب ينسى الإساءة

نعت الإعلامية لميس الحديدي، رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي وافته المنية اليوم، قائلة:" رجل صعيدي عصامي خرج من قلب سوهاج ولم ينساها، وهذا الرجل درس الزراعة ، وأنسي ساويرس كان يأمل في العمل في مجال المقاولات وبدأ بشركة صغيرة وذهب إلى ليبيا وأسس شركة مقاولات وعمل فيها لمدة 12 عاما".

وقالت لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" بدأ أنسي ساويرس رحلة شركة أوراسكوم وساعده أبناؤه وتخصص نجيب ساويرس علم في مجال الاتصالات وسميح ساويرس عمل في السياحة وتنمية المدن وناصف ساويرس عمل في الأسمنت والبناء والمقاولات والأبناء الـ 3 أنشؤا مؤسسة ضخمة".

وأضافت لميس الحديدي:" أنسي ساويرس إنسان متواضع وكنا بنقله يا عم أنسى لأنه كان شديد التسامح والتواضع والطيبة وينسى الإساءة".

رحيل أنسي ساويرس

توفى رجل الأعمال المصري انسى ساويرس، قبل يومين، عن عمر يناهز 91 عاما قضاها في إنشاء إمبراطورية اقتصادية مصرية ذات مستوى رفيع، فقد نجح طوال حياته في تأسيس العديد من المجموعات الاقتصادية، ليصبح من أكبر رجال الأعمال المصريين في مجالات شتى.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، مسيرة رجل الأعمال الحافلة بالنجاحات.

ولد انسى ساويرس عام 1930 بمركز بمحافظة سوهاج، وعاش بها حتى حصل على شهادة الثانوية العامة، ثم ترك الجنوب ذاهبا إلى القاهرة تلبية لرغبة والده في تعلم الزراعة حتى يباشر الـ 50 فدانا التي اشتراها والده، وبالفعل التحق في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1950 وحصل على شهادة البكالوريوس.

كان لـ ساويرس الأب طموحا كبيرا تخطي به حدود محافظته الجنوبية، حيث كان يرى أن الفلاح هو الأحق بمباشرة الأرض وليس المهندس الزراعي، وذلك لأن للفلاح خبرة وارتباط كبير بالأرض أكثر منه، وبدأ في البحث عن نشاط آخر، وبالفعل بدأ في مجال المقاولات بعد عامين من تخرجه، وحصل على أول سجل تجاري له في نفس العام، وكانت أولى خبراته في المجال من خلال تعامله مع مقاولي الباطن والعمال الذين كانوا يبنون عمارة لوالده حينها.

وفي عام 1961، صدر قرار التأميم لشركة "انسى ولمعي"، وتحولت وقتها إلى شركة النصر للأعمال المدنية، وظل انسى ساويرس يعمل بها لمدة 5 سنوات، ليقرر بعدها في عام 1966 السفر إلى ليبيا تاركا خلفه زوجته وأولاده الثلاثة "نجيب، سميح، ناصف".

وكانت السنوات التي قضاها انسى ساويرس في ليبيا عبارة عن المدرسة التي صنعت منه تاجرا متميزا، فقد تعلم فيها وعلى مدار 12 عاما الفصال في أسعار الأشياء، وآليات الشراء بأقل سعر، حتى أصبحت تلك العادات هواية له وليس عملا، حتى عاد إلى مصر مجددا في منتصف السبعينيات.

ومثلت فترة الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات، عهدا جديدا للاقتصاد المصري والشركات الناشئة، فبدأ انسى ساويرس وقتها دراسة مستقبل الشركات المساهمة، وكيفية زيادة نشاطه وتوسيع أعماله، وفي عام 1975 أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتى أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وكانت انطلاقة جديدة نحو مجد عائلة "ساويرس".