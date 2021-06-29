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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فخرى عبد النور: أنسي ساويرس شخص عصامي صعيدي بمعنى الكلمة

الدكتور منير فخري
الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق


 

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن أنسي ساويرس الذي توفاه الله اليوم عن عمر 91 عاما هو شخص عصامي وبنى مكانا يفتخر به كل المصريين، مشددًا على أن أهم ما في حياته أنه أب لـ3 من أنجح رجال الأعمال المصريين.

وأضاف "فخري عبدالنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أنسي ساويرس ظل متواضع كثر العطاء وبسيط في تصرفاته وحياته وفي تعامله مع الإنسان وكان صعيدي بمعنى الكلمة، مشددًا على أنه كان إنسان جيد قبل أن يكون رجل صناعة واقتصاد، مؤكدًا أنه عصامي ووالده كان نقيب محامين سوهاج وكان رئيس لجنة الوفد في سوهاج واستقبل سعد زغلول عام 1921.

وأوضح أن أنسي ساويرس ورث عن والدة الدقة والأمانة، مشيرًا إلى انه كان من أوائل الدفعة في كلية الزراعة، كما أنه رفض التعيين في كلية الزراعة للعمل في القطاع الخاص ليعمل كرجل صناعة وبدأ بشركة مقاولات في سوهاج. 

رجال الأعمال وزير التجارة والصناعة وزير التجارة سعد زغلول التجارة والصناعة

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