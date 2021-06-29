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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افتتاح معرض القاهرة

الهيئة العامة للكتاب تكشف آخر استعدادات افتتاح معرض القاهرة

صدى البلد

قال الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن هناك استعداد تام من أجل افتتاح معرض القاهرة غدًا، موضحًا أن المعرض يضم 1218 ناشر.


وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن المعرض يقدم الجديد كل عام، و أن هذا المعرض يعتبر الأكبر من حيث تجمع المواطنين بعد جائحة كورونا.


ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن المعرض كان مخصصا له فى يناير الماضى، ولكن فيروس كورونا، تسببت فى تأجيل الافتتاح لـ الغد.


وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن المعرض يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

 

فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب
 

ومن جانبها أكدت دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تقام في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ١٥ يوليو القادم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

 

وأعلنت هيئة الكتاب أن الأنشطة الثقافية والفنية جاءت بناء علي تجارب سابقة لوزارة الثقافة ودراسة التجارب العربية والدولية الأخرى كما تهدف المواد المقدمة للارتقاء بذوق الجمهور من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب من فناني دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة ويتحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية، كل مسار بها أكثر من فرع علي مدي ١٤ يوما وهي كما يلي :-

- أنشطة وعروض الطفل "أفلام متحركة تثقيفية للأطفال، منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه، ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير حجازي.


- الثقافة التشكيلية وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدي تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية.

 

- القضايا الثقافية الراهنة منها الاحتفال بـ مئويات رموز الثقافة والفنون المصرية مثل ثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي واستضافة أهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري.


 

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