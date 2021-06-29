من أجل جيل بايدن.. مجلة فوج تحقق حلما حُرِمت منه ميلانيا ترامب

في مقابلة رافقت ظهورها على غلاف مجلة "فوج"، قالت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن إن زوجها "رئيسًا أكثر هدوءًا" من سلفه السابق دونالد ترامب.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ظهرت جيل بايدن على غلاف المجلة الأمريكية في عدد أغسطس، وهو شرف حُرِمت منه ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى غضبها وغضب زوجها.

وفي المقابلة، قالت جيل بايدن "جزء من سبب انتخاب جو هو أن الناس أرادوا أن يأتي شخص ما ويعالج هذه الأمة، ليس فقط من الوباء".

وأضافت: "هذا ما أشعر به أن جو بايدن قد فعل ذلك، كما تعلمون، من خلال الحصول على جرعات في جميع الموضوعات، ولكن أيضا هو مجرد رئيس أكثر هدوء يخفض درجة الحرارة".

وفي ديسمبر الماضي، شارك ترامب تغريدة من صحيفة "بريتبارت نيوز" اليمينية المتشددة قالت فيها: "أبقى المتكبرون في صحافة الموضة السيدة الأولى الأكثر أناقة في التاريخ الأمريكي بعيدة عن أغلفة المجلات لمدة أربع سنوات متتالية".

وأضاف ترامب أن زوجته ميلانيا كانت "الأعظم في كل العصور".

