عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

إن التاريخ سوف يتوقف طويلاً أمام ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية والتي رسخت مبادئ الوطنية وحافظت على هوية مصر الأصيلة وحالت دون اختطافها من جماعة الإخوان الإرهابية.
ودعونا نعيش سوياً مع ذكريات 30 يونيو وهي ثورة شعب اختار الحفاظ على هويته المصرية وأعطاها قبلة الحياة بعد محاولة انتحارها على يد جماعة الإخوان الإرهابية.
وسوف نتحدث عن هذه الثورة المجيدة التي نفخر بها دائماً وأبداً من خلال طرح سؤالين ، أما السؤال الأول فهو ماذا حدث في 30 يونيو عام 2013؟ والسؤال الثاني ما هي المحطات والانجازات التي وصلت إليها مصرنا الحبيبة كنتاج لهذه الثورة العظيمة؟
أما بشأن ما حدث في 30 يونيو 2013، فقد خرجت الملايين للشوارع في جميع المحافظات المصرية مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وقامت مؤسساتنا العسكرية العظيمة في بيانها في اليوم الأول من شهر يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للإستجابة لمطالب المتظاهرين وهم الملايين  من المصريين وذلك في إطار حمايتها للشرعية الشعبية، واجتمعت قواتنا المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية للتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية.
وتم إعلان خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد، وقد كانت فرحة عارمة للشعب المصري بهذه القرارات حيث تم عزل مرسي وعودة مصرنا الحبيبة لهويتها الأصيلة وإعادتها لحضن المصريين بعد اختطافها من جماعة الإخوان الإرهابية.
ولا ننسى خروج الشعب المصري مجدداً في 26 يوليو عام 2013 ليعلن تأييده الكامل لجهود قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب.
ثم وضع خارطة المستقبل التي سارت  مصر على خطاها والتزمت بجميع مراحلها وأقر الشعب المصري دستوره الجديد في يناير عام 2014م والذي يُعد انجازاً كبيراً في تعزيز الحقوق والحريات، وبهذا الدستور تكون مصرنا الحبيبة أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة.
ثم اجريت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014 وهي الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق بعد الدستور وكان من نتاجها تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد وهي الفرحة الكبري للشعب المصري فكان حفل تنصيب فخامته هو احتفال بوجود رئيس بحجم مصر رئيس تغير معه الحاضر ورسم ملامح جديدة للمستقبل، رئيس أخرج مصر من طريق الظلام الذي كادت أن تدخل فيه على يد جماعة الإخوان الإرهابية، وعزم من اليوم الأول له في 8 يونيو 2014 وبعد تنصيب فخامته وتسلمه مقاليد الحكم، على أن يحمل الأمانة بصدق، وكان فخامة الرئيس على قدر ما وعد به وهنا تأتي الاجابة على السؤال الثاني المحطات والإنجازات التي وصلت إليها مصرنا الحبيبة والإجابة على هذا السؤال واضحة للقاصي والداني ولا يوجد بها لبس أو غموض فهي واقع عملي نعيشه، حيث واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات بعد الثورة ولم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، وكانت الفترة الرئاسية الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي ثم جاءت الفترة الرئاسية الثانية وعلى رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة.
وبات صوت مصر ممثلاً في رئيسها مسموعاً ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط موضعاً للتقدير ومحلاً للتنفيذ.
وفي النهاية " لا أجد أقوى من كلمات فخامة الرئيس السيسي حينما استقبل وزراء الاعلام  العرب في 17 يونيو عام 2021 على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، حيث أكد فخامته على إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائماً لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، أخذا في الإعتبار أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدولة، فهي غير مسئولة وغير مدركة لمتطلبات الدول وغير منسجمة مع توجهاتها".

 

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

الحماية الاجتماعية.. النقد الدولي : تصنيع اللقاحات في مصر تطور مرحب به

رئيس لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ يكشف سر زيارة محمود الخطيب للمجلس

الصحة العالمية: سلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار بنسبة 60%| فيديو

فضل يوم عرفة .. وحكم صيامه لغير الحاج

تعرف على سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2021 في السعودية| صور

لا ترسل نص الرسالة.. تحذير لكل مستخدمي واتسآب حول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ