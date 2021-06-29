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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب الدقهلية تنظم إحتفالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية شباب الدقهلية

نظمت الإدارة العامة للشباب بالدقهلية بالتعاون مع صندوق الادمان وعلاج الادمان والتعاطى اليوم الثلاثاء احتفالية باليوم العالمى لمكافحة المخدرات والإدمان .

 

وذلك برعاية علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب بالدقهلية و اشراف الدكتور طارق الباشا وكيل المديرية للشباب وبحضور  حامد العزب مدير عام ادارة الشباب و سلوى عبد المنعم مدير ادارة التدريب وتنفيذ المشروعات والأخصائي على حامد وشيماء عادل وكيل التنمية البشرية بالمحافظة ومسئولين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والمتطوعين بالصندوق.

 

واشتمل اللقاء عرض مسرحى حول دور الاسرة الفعال فى الحفاظ على الأبناء من الادمان والتعاطى وعلى اهميه الأسرة فى توجيه ابنائها إلى ما يفيدهم وحثهم على الإنتباه لهذا الضرر الذى يعد سببا جوهريا فى تحويل المجتمع من الصالح إلى الاسوء.

 

وشارك بالحضور الدكتوره سحر الدكرورى الأستاذة بجامعة المنصوره لعلاج الادمان والتعاطى والتي تحدثت عن اهميه إنقاذ الشباب من الادمان وطرق العلاج وطرق الوقاية للحفاظ على أبنائنا وأشارت في حديثها إلي القانون الجديد الذى تم تشريعه للموظفين والذي ينص علي فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات بعد منحه فرصة سنة أشهر العلاج في سرية تامة وفي حالة تخاذله وإستمرار في الإدمان يتم فصله دون اللجوء للقضاء.


وأضافت بأننا نعمل تحت شعار انت اقومى من المخدرات والذي  يتم رفعه كشعار على مستوي الجمهورية.


 وفى نهايه اللقاء تم تكريم كل المشاركين في إعداد وتنفيذ الندوات التوعوية للصندوق والمشرفين على اقامه اللقاء.

 

كان قد أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق طبي بإجراء تدخل جراحي دقيق لشاب يعاني من كسر مضاعف من الدرجة الثالثة اثر طلق ناري أدى إلى تهتك بالانسجة وكسور متفتتة بالفخذ .

 

وأضاف وكيل الوزارة ان  الفريق الطبي تمكن من اجراء الجراحة عن طريق جهاز الليزاروف في واحدة من عمليات العظام الكبرى بمستشفى شربين المركزي وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.


كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.


يذكر ان الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور ابو مسلم حسن رئيس قسم العظام والدكتور سيد ماهر نائب رئيس القسم والدكتور عمرو علوش اخصائي العظام.

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مكافحة المخدرات والإدمان صندوق الادمان علاج الإدمان والتعاطي اخبار الدقهلية اخبار محافظة الدقهلية

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