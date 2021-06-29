استقرار اقتصادي.. النقد الدولي يشيد بإجراءات مصر للتعامل مع جائحة كورونا

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق يتوقع معدل نمو في مصر يبلغ 2.8% للعالم المالي 2020 / 2021، مضيفة:" نرى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوى في العام المالي المقبل ويصل بالنمو الاقتصادي إلى 5.2%".

وأضافت سيلين ألار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" السلطات المصرية إدارة أزمنة جائحة كورونا بشكل جيد وقامت بتطبيق سياسات حكيمة وفي وقتها عبر تقديم دعم مالي ونقدي برؤية دعم الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ".

وتابعت سيلين آلار:" مصر اتخذت إجراءات عملية منها توفير المخصصات المالية للجانب الصحي من أجل مكافحة جائحة كورونا ، إضافة إلى تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرا مثل قطاع السياحة وكا تقديم حماية اجتماعية للفقراء والشرائح والطبقات الأكثر تأثيرا".

واكملت سيلين آلار:" الإجراءات التي اتخذتها مصر وفرت الحماية للاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة وخففت من الآثار الصحية والاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على ثقة المستثمرين ".



صندوق النقد الدولي



أكدت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي على أن مستوى الدين الخارجي في مصر معتدلًا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارًا هبوطيًا بداية من العام المالي المقبل.

وأشارت الى إن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيًا و آجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية.



وكشف الصندوق في بيان، إن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد، استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري. مشيرة إلى أن صندوق النقد يرجح وصول مستويات الدين الخارجي إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي.

ورجح الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 2021 / 2022.