ننشر أسماء الفائزين في انتخابات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

أسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن فوز كل من، عمرو حلمي هاشم حسن «بنك مصر»، وحصل على 659 صوتاً، وسهير أحمد سيد المصري «مؤسسة تنمية الاسرة المصرية»، وحصلت على 637 صوتاً، والنائبة هالة فوزي إبراهيم أبو السعد، «جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه»، وحصلت على 637 صوتاً، ومني صلاح الدين ذو الفقار «مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر»، وحصلت على 629 صوتاً.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز، شنتال رامي فريد الصباغ «البنك الأهلي المصري»، وحصلت على 604 أصوات، وخالد صلاح طلب «جمعية سيدات الأعمال لتنمية المجتمع»، وحصل على 576 صوتاً، وعمرو كمال أبو العزم «تمويلي للمشروعات متناهية الصغر»، وحصل على 558 صوتاً، ومنير إکرام كمال نخلة «تساهيل للتمويل متناهي الصغر»، وحصل على 504 أصوات، وأحمد عبد الفتاح عبد الستار أبو سحلي «الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط»، وحصل على 423 صوتاً، ومحمد نشات فؤاد «الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات» وحصل على 384 صوتاً.

ويهدف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة والمعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية.

كما يهدف الاتحاد إلى نشر منتج التمويل متناهي الصغر ووصولها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية مع توافر الإرادة السياسية لاستهداف الشمول المالي، صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم التمويل متناهي الصغر فى 13 نوفمبر 2014، باعتباره أداة رئيسية للتمكين الاقتصادي والإدماج المالي للفقراء وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للعمل على تنمية الصناعة وفقا لأفضل الممارسات ودعم قدرات أعضائه، وألزم جميع الشركات والجمعيات الأهلية الممارسة للنشاط بالانضمام لعضويته كشرط للحصول على الترخيص.

وحقق الاتحاد نقلة نوعية في قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم باقة متكاملة من الاستشارات والمعونة الفنية للجهات العاملة في النشاط، ووقع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع بعض المؤسسات الداعمة للقطاع بهدف تحقيق الترقية المؤسساتية وتعزيز قدراتهم للحصول على التمويل، منهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و شركة ضمان مخاطر الائتمان.