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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحباط تهريب هواتف آيفون وسجائر إلكترونية مع راكب في مطار القاهرة

رجال جمارك مطار القاهرة
رجال جمارك مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والتليفونات ماركة iPhone، بالمخالفة للقانون.

وتمكن فريق الضبط أحمد أبو بكر مدير الحركة وتامر محمد عبد الله ويوسف منشاوي وعماد حسين مآمير الجمرك من إحباط محاولتي تهريب الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة إلى مطار القاهرة من دبي بواسطة فريق والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي عندما استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

قام أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، بتكليف كل من عماد سيد حسين وخالد الديب مأمورا الجمرك  بتفتيش الراكب ذاتيا وحقائبه يدويا مما اسفر عن وجود كمية من التليفونات ماركة iPhone  اخفاها الراكب علي جسمه أسفل ملابسة التي يرتديها وجزء آخر داخل الحقائب.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك في مطار القاهرة، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد كل راكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

صورة من الضبطية 
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