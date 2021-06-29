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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. مباراة السويد وأوكرانيا تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي

صدى البلد

تعادل منتخب السويد مع نظيره الأوكراني بهدف لمثلهما، في الوقت الأصلي من المباراة التي تجمعهما في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

منتخب أوكرانيا افتتح التسجيل عن طريق زينتشينكو في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله يارمولينكو من الجهة اليسرى.

وأدرك إميل فورسبرج التعادل لـ السويد في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأقدام أحد مدافعي أوكرانيا، لتدخل الشباك.

المنتخبان تبادلا إهدار الفرص في الشوط الثاني، فحرم القائم الأيمن سيرتشوك من تسجيل هدفًا لأوكرانيا في الدقيقة 55، ليحرم بعدها فورسبيرج في المرمى الأخر من تسجيل هدف للسويد.

وفي الدقيقة 69، سدد فورسبيرج تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة، ليتجه المنتخبان للأشواط الإضافية.

تشكيل السويد

 

في حراسة المرمى: أولسين

خط الدفاع: لوستيج - ليندولف - دانيلسون - أوجستينسنون

 

خط الوسط: لارسون - إيكدال - أولسون - فورسبيرج 

 

خط الهجوم: إيساك - كولوسيفسكي

 

تشكيل أوكرانيا

 

في حراسة المرمى: بوتشان

 

خط الدفاع: كارافييف - كريفستوف - زابارني - ماتفيينكو

 

خط الوسط: سيدورشوك - ستيبانينكو - زينتشينكو

 

خط الهجوم:يارمولينكو - شابارينكو - يارمتشوك

 

السويد منتخب السويد منتخب أوكرانيا يورو 2020 تشكيل السويد

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