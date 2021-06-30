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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لغز عمره 60 عامًا.. رسالة على فيس بوك تحل قضية غامضة بأمريكا

صدى البلد

بعد عقود متتالية مرت على لغز غامض الذي حاوط جثة طفل، تم أخيرًا حل اللغز الحائر، للقضية التي عرفوها بـ"القضية الباردة" التي حيرت المحققين لما يقرب من 60 عامًا؛ وذلك بعد إرسال معلومات في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعثر صياد على جثة طفل في الجبال شرق ولاية أوريجون بالولايات المتحدة  الأمريكية عام 1963، على جثة ظلت مجهولة الهوية لعقود، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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وتم العثور على الجثة ملفوفة في بطانيات ومربوطة ومثقلة بالحديد، ويقدر في البداية أنها تبلغ من العمر عامين، لكن لم تواجد أية أدلة أخرى يمكن أن تساعد الشرطة في تتبع هواية الطفل يعني أن القضية أصبحت باردة بعد شهر واحد فقط من العثور على الجثة.

وعقب ذلك تم أرشفتها من قبل مكتب شرطة مقاطعة جاكسون (JCSO) حتى عام 2007، عندما كشف أحد المحققين عن صندوق مليء بالغبار من الوثائق، وكانت بعض الأوراق التي تم العثور عليها تتعلق بقضية "كين كريك"، مما دفع السلطات إلى إعادة فتح تحقيقها.

واستخرجت الجثة الصغيرة من القبر في عام 2008 وأخذت عينة من الحمض النووي ، مما سمح للعلماء بتكوين صورة مركبة، لكن لا يزال المحققون لا يستطيعون التعرف على الصبي، حتى تم إرسال رسالة على فيس بوك في أواخر عام 2020.

وقالت الشرطة إنهم تلقوا نصيحة أدت إلى الاتصال بخبراء الحمض النووي وعلماء الأنساب؛ في محاولة لرسم شجرة عائلة، وبالفعل وبشكل لا يصدق، عثروا بعد البحث في قاعدة بيانات ضخمة على شقيقين محتملين للطفل المقتول.

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وأضافت الشرطة: "كشفت مقابلة مع أخ غير شقيق لأمه أكد الحمض النووي في ولاية أوهايو أن كان لشقيق صغير مصاب بمتلازمة داون ولد في نيو مكسيكو واختفى".

بعد إجراء مزيد من التحقيقات، تم الكشف عن شهادة ميلاد، وبعد 58 عامًا، كان للطفلة كين كريك اسم: ستيفي كروفورد، من مواليد 10-2-1960، بينما لا تزال ظروف الوفاة غير واضحة في هذه المرحلة.

جثة طفل فيسبوك رسالة لغز

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