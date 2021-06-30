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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة الرعاية الصحية : انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة.. وتدريب 176 على أحدث البرامج

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي

هيئة الرعاية الصحية: انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة

هيئة الرعاية الصحية: امتداد البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالفروع والمنشآت الصحية للهيئة خلال الفترات المقبلة

هيئة الرعاية الصحية: تدريب 176 من العاملين على أحدث برامج بناء القدرات وتنمية المهارات

 

انتهت فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية، لبناء وتنمية قدرات العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة، والذي حضره العاملين من كافة الدرجات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية والعليا والوسطى والتكرارية، للتدرب على كافة مهارات النجاح والتواصل بما يسهم في خلق أنظمة عمل إدارية قائمة على الممارسات المهنية التي من شأنها تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن البرنامج التدريبي استمر على مدار 30 يومًا، لتدريب 176 من العاملين، على أحدث برامج بناء القدرات وتنمية المهارات من خلال 10 موضوعات تدريبية شملت (تنمية المهارات الشخصية، المهارات العلمية، زيادة الوعي بالأمن القومي، التغلب على المحبطات النفسية وإدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، الذكاء العاطفي، تحليل الشخصية والتعامل مع الشخصيات المختلفة، إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعالة، إدارة الأزمات).

 

وأضافت، أنه سيمتد البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين في الفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أثمن مورد لديها يضمن استثمار قدراته وتنمية مهاراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين بكافة المنشآت الصحية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

 

واستكملت الهيئة، أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي يحصل كل متدرب على 48 ساعة تدريبية، مقسمة على مدار 8 أيام غير متتالية، بواقع 6 ساعات تدريبية في اليوم الواحد، حول الموضوعات التدريبية سالفة الذكر، والتي تساعد على تنمية قدرات العاملين ورفع كفائتهم وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية للهيئة والوصول إلى تحقيق أهدافها ورؤيتها في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين.

 

جدير بالذكر، أنه خلال فعاليات البرنامج التدريبي شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في حضور يوم تدريبي، تشجيعًا للعاملين ورفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على عمليات التدريب باستمرار لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين وبجودة عالمية.

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