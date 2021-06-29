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أخبار البلد

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات وتكريم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به  المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعالى المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب.

مؤكدة على استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان، وأتطلع إلي مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  كما وجهت الشكر لشركة Media Hub المنفذة للحملة الإعلامية " أنت أقوى من المخدرات "الإعلامية.

وأكدت " القباج" على استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان باستكمال حلقات أخري جديدة من سلسلة حملتنا الإعلامية "أنت أقوي من المخدرات" والشكر للدكتور أشرف زكي لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيباً للممثلين والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لاشرافها العلمي علي استطلاع الرأي بشأن تقييم الحملة الإعلامية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدده ايّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وحسام صالح  الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدي  رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم الحرص على  إجراء استطلاع رأي علمي لحملة "أنت أقوى من المخدرات"  "الرحلة قصيرة .. متسافرهاش‪"‬، تحت إشراف الدكتورة عميدة كلية الإعلام – جامعة القاهرة – وعدد من أساتذة الإعلام بالكلية.

وتابعت: "لقد سعدت جداً بنتائج هذا الاستطلاع الذي أظهر التأثير الإيجابي للحملة علي الفئة المستهدفة، كما أن قنوات بث الحملة في التليفزيون أو وسائط التواصل الاجتماعي تم اختيارها بعناية شديدة حتى أن 97% من الشباب المستطلع رأيهم شاهدوا الحملة و20% منهم قاموا بمشاركة الحملة مع أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المعارف وهي نسبة كبيرة للغاية مؤكده على أهمية دور الحملات الإعلامية في الوصول للفئات المستهدفة.

وأضافت: “إلا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بوجود دراما رشيدة في تناول القضية وتحد من مشاهد الخوض المطول في أنماط التعاطي المختلفة، توُفند انتشار المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وتواجه الثقافة السوداء المشجعة علي التعاطي والإدمان تحت مزاعم أنه تساعد علي التغلب علي الاكتئاب أو أنها تساهم في زيادة القدرة البدنية أو الجنسية أو أنها تساعد علي الإبداع والقبول الاجتماعي وغيرها من مفاهيم يتعين علينا جميعاً مواجهتها بكل حسم".

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نيفين القباج وزيرة التضامن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزارة التضامن اشرف زكي

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