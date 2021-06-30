عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقي : زيارة الرئيس السيسي للعراق واحدة من الخطوات الذكية

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر المفكر السياسي،  إن عروبة العراق ليست محل جدل ولكن الاحتلال الأمريكي في عام 2003 أثار النعرات الطائفية داخله. 

 

وأضاف “مصطفى الفقي” خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر” أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول زيارة رئيس مصري للعراق منذ 30 سنة، مشيرا إلى أنها قوبلت بحفاوة عراقية كبيرة.

 

وتابع مصطفى الفقي ، أن زيارة الرئيس السيسي إلى العراق واحدة من الخطوات الذكية التي اتخذها.

 

كما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن هناك فرصة كبيرة لاستفادة الأردن ومصر والعراق من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطهم مع عدد من دول الإقليم والعالم، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى العراق كانت ناجحة خاصة في مجال فتح السوق العراقي للصادرات الأردنية.


وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه أمس الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الصناعي في قصر الحسينية، داعيا القطاع الصناعي إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدا أهمية زيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات.


وأشار إلى أن الصناعات الأردنية تمكنت من تحقيق قصص نجاح رغم التحديات، منوها بدور القطاع خلال جائحة "كورونا" في تلبية طلب المواطنين على السلع الأساسية دون انقطاع.

 

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعيدا عن كل المتغيرات السياسية.

 

وبحسب قناة السومرية ، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن حسين "ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبر الوزير عن قلق العراق من الأوضاع الإنسانية الحالية السيئة في سوريا".

 

وأضافت أن حسين تطرق إلى موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة ب‍سوريا، حيث يتواجد اللاجئون السوريون في إقليم كردستان، وتحاول حكومتا المركز والإقليم توفير الدعم لهم.

 

الفقي الرئيس السيسي العراق رئيس مصري وزير الخارجية

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ: الأهلي ساهم في تأهل الزمالك لأفريقيا.. والظلم التحكيمي لنا يُدوّن في مجلدات

أرخص سيارة suv في مصر موديل 2021 | صور

بمواصفات متميزة.. لينوفو تكشف عن جهاز تابلت Lenovo Tab M8 الجيل الثالث

منها ثقب أسود نادر.. ظهور حدثين فلكيين مرتين في 10 أيام

سيد عبد الحفيظ : ديانج يمتلك عروضاً إيجابية .. وأقدر حسام عاشور

في ذكرى وفاة نظيم شعراوي .. شاهد حفيدته الممثلة المعروفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم ودرجات الحرارة

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ