مصطفى الفقي : زيارة الرئيس السيسي للعراق واحدة من الخطوات الذكية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر المفكر السياسي، إن عروبة العراق ليست محل جدل ولكن الاحتلال الأمريكي في عام 2003 أثار النعرات الطائفية داخله.

وأضاف “مصطفى الفقي” خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر” أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول زيارة رئيس مصري للعراق منذ 30 سنة، مشيرا إلى أنها قوبلت بحفاوة عراقية كبيرة.

وتابع مصطفى الفقي ، أن زيارة الرئيس السيسي إلى العراق واحدة من الخطوات الذكية التي اتخذها.

كما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن هناك فرصة كبيرة لاستفادة الأردن ومصر والعراق من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطهم مع عدد من دول الإقليم والعالم، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى العراق كانت ناجحة خاصة في مجال فتح السوق العراقي للصادرات الأردنية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه أمس الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الصناعي في قصر الحسينية، داعيا القطاع الصناعي إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدا أهمية زيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات.



وأشار إلى أن الصناعات الأردنية تمكنت من تحقيق قصص نجاح رغم التحديات، منوها بدور القطاع خلال جائحة "كورونا" في تلبية طلب المواطنين على السلع الأساسية دون انقطاع.

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعيدا عن كل المتغيرات السياسية.

وبحسب قناة السومرية ، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن حسين "ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبر الوزير عن قلق العراق من الأوضاع الإنسانية الحالية السيئة في سوريا".

وأضافت أن حسين تطرق إلى موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة ب‍سوريا، حيث يتواجد اللاجئون السوريون في إقليم كردستان، وتحاول حكومتا المركز والإقليم توفير الدعم لهم.