وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة.. وأحمد موسى يزف بشري سارة للمواطنين.. و"النقد الدولي" يشيد بمصر

نشر قسم التوك شو بموقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة ومنها:

وزير التربية والتعليم يحذر طلاب الثانوية العامة من الغش على الطريقة الحديثة



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الدولة اطمأنت من خلال الامتحان التجريبي على قدرة الشبكات على إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من 3 امتحانات تجريبية؛ الاطمئنان على قدرة الشبكات، مشيرا إلى أن البنية التحتية للتكنولوجيا خلال الامتحانات التجريبية نجحت بنسبة 99%، والتصحيح إلكترونيا؛ بهدف تفادي الأخطاء التكنولوجية.





النقد الدولي: أجندة مصر للإصلاح الهيكلي تهدف إلى نمو أكثر شمولية



قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التعافي الاقتصادي في مصر جاري تنفيذه حاليا، وهناك توازن صحيح بين استمرار دعم تعافي الاقتصادي وتخفيض الدين العام".

وأضافت سيلين ألار ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" نرى أن الموازنة العامة لمصر تحاول ان تستمر في تقليل معدلات الفقر ودعم مخصصات التعليم والصحة والبنية الأساسية الريفية، والنمو المتوسط وبعيد المدى سوف يعتمد على تعميق الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين كفاءة تخصيص الإنفاق في مصر ".



برلماني يكشف تفاصيل القانون الخاص باقتناء الحيوانات



قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منذ عامين تلقوا عدد من الشكاوى المتنوعة مثل وجود أشخاص تعمل على تشريس الكلاب التى يمتلكونها و تهديد المواطنين و ترويعهم بها.



وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامى "نشأت الديهى" فى برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة" ten"، أن هناك أشخاص تمتلك أنواع من الكلاب الشرسة و لا تلتزم بالحفاظ على حرية الآخرين و بالتالى يحدث اعتداءات على المواطنين.

حفيد محمد رفعت: منظر المخلفات أمام مدفن الشيخ أبكاني.. ورئيس الحي يتعهد



أكد علاء رفعت، حفيد الشيخ محمد رفعت، أن تواجد المخلفات أمام مقبرة الشيخ محمد رفعت تتواجد منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تكن بهذا السوء، مشيرًا إلى أن بالصدفة كان يمر أحد أفراد الأسرة وشاهد منظر المخلفات أمام المقبرة بشكل متكاثر.

وأضاف علاء رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كاد أن يبكي بعد مشاهدة المنظر، مؤكدًا أن منظر مدافن الشيخ لا تليق بمقامه لدى كل الأمة الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه المدافن مزار لكثير من الأجانب والعرب والدول الإسلامية، مشددًا على أن المنظر في محيط المقابر “بايخ” للجميع، وأنه من المفترض أن تكون هناك متابعة من الحي.

أحمد موسى يشيد بالاقتصاد المصري: الرئيس السيسي لما بيقول بيعمل



استعرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر والإشادة التي قدمها الصندوق.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن إشادة صندوق النقد الدولي بمصر تعني الكثير «الناس دى مبتعرفش تجامل وشهادتهم بتقول اننا على الطريق الصحيح ودي شهادة قوية جدا».







بعد أزمة التسريب .. تامر أمين يوجه رسالة لوالد حسام حبيب

قال الإعلامي تامر أمين، إن الأيام القليلة الماضية ظهر فيديو يحتوى على تسجيل صوتي مسرب لوالد المطرب حسام حبيب يتحدث فيه بشكل غير لائق عن الفنانة شيرين عبد الوهاب .



أضاف" تامر أمين " مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة" النهار"، أن الصحفية اللبنانية المشهورة نضال الأحمدية هى من قامت بتسريب الفيديو الخاص بوالد الفنان حسام حبيب ، منوها بأن نضال الأحمدية صرحت اليوم بانها تمتلك العديد من التسريبات تتعلق بوالد الفنانة شيرين وستنشره خلال الأيام القادمة.

وفرت ملايين فرص العمل للشباب ... أحمد موسى: مصر بلد لا تنام وتتغير دائمًا للأفضل



قال الإعلامي أحمد موسى أن مصر بلد لا تنام وتتغير دائمًا للأفضل، وحين تنتهي من مشروع تبدأ في آخر، دون كلل أو ملل، وهذا سبب تقدم مصر.

وأضاف «موسي» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشروعات كثيرة يجرى العمل بها الآن، وفرت ملايين فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية قامت بشراء معدات جديدة لتنفيذ المشروعات القومية.



طارق شوقي : التابلت عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان للتوفير



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التطوير ليس جهاز "التابلت"، إذ إنه ليس إلا مجرد أداة بينما التطوير يشمل تغيير نظام الأسئلة والتصحيح والتحضير للأسئلة.

وأوضح " طارق شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكتابة سواء على ورق أو على "التابلت" ليس به فشل أو نجاح لمنظومة التطوير في التعليم.



وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

قال السيد القصير وزير الزراعة إن مساحة مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان و 300 مليار جنيه حجم الاستثمار به.

وأضاف القصير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مستقبل مصر مشروع تنموي متكامل وأن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على تنويع المصادر المياه والدولة تنفق المليارات من أجل إنشاء محطات تحلية للمياه .

عماد الدين أديب: مصر فى عهد الرئيس السيسي حظيت بمكانة مختلفة





قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الدولة قامت بـ مشروعات كثيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ما تم فى مصر لم يحدث من قبل فى أى عصر، مؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس السيسي فى مكانة مختلفة.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مصر وصلت لـ مرحلة مميزة، وأن السؤال الذى يجب أن يطرحه كل شخص على نفسه “ ماذا لو كانت الإخوان موجودة حتى اليوم”؟.

مشروعات زراعية عملاقة .. أحمد موسى: من يرى الإنجازات يدعو للرئيس السيسي



قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تنفذ مشروعات قومية رغم كل التحديات التي تواجهها المصريون ينتظرون الحدث الأهم غدًا الذي يغير حياة أكثر من نصف شعب مصر؛ موضحا أنه سيتم غدًا تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر يستفيد منه أكثر من 50 مليون مصري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مشروع تطوير الريف الذي يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي، حيث إن هذا المشروع يستفيد منه المقيم في القرية والنجوع والكفور.

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لم تنم قط وفي تحدٍ مستمر لمواجهة الإرهاب؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت لمحاولات فوضى وشغب لإسقاط الدولة والشعب.



وأضاف أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن غدا سوف يتم تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر، لافتا إلى أنه سوف يغير حياة أكثر من نصف الشعب المصري .

تيجراي.. هبة البشبيشى: العالم بدأ يشعر بحماقة أبي أحمد

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، المتخصصة في الشأن الإفريقي، إنه هناك مطالب من الولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا وبريطانيا وباجتماع طارئ بشأن إقليم تيجراي، مضيفًة أن تيجراي كان يتقلد مقاليد الحكم في ستينات القرن الماضي.

وأضافت هبة البشبيشى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن أبي احمد نزع أنباء تيجراي من مفاصل الدولة، متابعة أن قام بإزاحة كافة ابناء تيجري من الحكم ومن وزارة الدفاع.





أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لم تنم قط وفي تحدٍ مستمر لمواجهة الإرهاب؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت لمحاولات فوضى وشغب لإسقاط الدولة والشعب.



وأضاف أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن غدا سوف يتم تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر، لافتا إلى أنه سوف يغير حياة أكثر من نصف الشعب المصري .