نشرة الفن| حسام حبيب يشن هجوماً حاداً على مسربة فيديو والده.. وسمية الخشاب تثير الجدل على توتير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها ما جاء فى الفيديو الجديد لذى نشره حسام حبيب وغيرها من الاخبار

نشر الفنان حسام حبيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، فيديو رد جديد على نضال الأحمدية، التى نشر موقعها تسجيلات منسوبة لوالده يزعم فيها تآمر “حسام” على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في فيديو جديد ردا على نضال الأحمدية : «بلاش شغل التماحيك، عشان مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقينى الدنيا كلها عارفة يعنى إيه مصر، والدنيا كلها عارفة إن مفيش حق مصرى بيضيع».

أثارت الفنانة سمية الخشاب ، الجدل بـ تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " .

وكتبت سمية الخشاب : "أي إمراة بتقول أنا حاسه بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس ".

أكد المخرج الكبير محمد النقلى أنه يجرى حالياً التعاقد مع باقى فريق عمل مسلسل “ السيدة زينب ” بعدما أتم التعاقد رسمياً مع الفنانة سوسن بدر ، ولم يتحدد حتى الآن موعد نهائي لبدء التصوير.

وكشف المخرج محمد النقلى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان المسلسل اجتماعي شعبى ، حيث تدور أحداث داخل حارة مصرية تقع فى منطقة السيدة زينب .

أعلنت قائمة الأعمال التي تتضمنها استفتاء أهم 100 فيلم للمرأة في السينما العربية والذي نظمه مهرجان أسوان السينمائي بمشاركة 70 ناقدا.

القائمة شهدت العديد من المفاجآت ومنها ، عدم وجود اى عمل فنى الى الفنانة نادية الجندى ، والذى قدمت خلال مشوارها ما يزيد عن 50 فيلماً سينمائياً ، بعضهم حقق إيرادات ضخمة ، حتى حصلت من خلاله على لقب “ نجمة الجماهير”، إذ تمكنت خلال فترة من عمر السينما المصرية ان تتصدر وتنافش على المراكز الاولى على شباك التذاكر.

عد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية، تعود الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل أسم كوكو شانيل ، كانوا صناعه قد إنتهوا من تصويره منذ أكثر من عامين.

لم يكن إقناع وعودة شريهان سهلة على الإطلاق، فقد بدأت الرواية حين حاولت شركة العدل لمدة شهور على أقناعها بالعودة من جديد، وبلفعل تم التعاقد معها بعد شهور من التفكير والموافقة ، ثم العدول عن القرار عام 2016 ، الا ان النتيجة النهائية كانت فى صالح الجميع ، وهى عودة ديفا الاستعراض مرة أخرى .

نعت الفنانة درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، زميلتها الفنانة التونسية دلندة عبدو عقب وفاتها .

ونشرت درة صورة للفنانة الراحلة دلندة عبدو ، وعلقت عليها : “ فقدنا اليوم فنانة تونسية قديرة من طراز خاص أعطت عمرها كله لفنها فتركت تراثا فنيا كبيرا وسكنت في ذكريات طفولتنا رحم الله الكبيرة دلندة عبدو وأسكنها فسيح جنّاته”.