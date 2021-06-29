عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| حسام حبيب يشن هجوماً حاداً على مسربة فيديو والده.. وسمية الخشاب تثير الجدل على توتير

حسام حبيب
حسام حبيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها  ما جاء فى الفيديو الجديد لذى نشره حسام حبيب وغيرها من الاخبار 

 

حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية في فيديو جديد

 

نشر الفنان حسام حبيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، فيديو رد جديد على نضال الأحمدية، التى نشر موقعها تسجيلات منسوبة لوالده يزعم فيها تآمر “حسام” على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في فيديو جديد ردا على نضال الأحمدية : «بلاش شغل التماحيك، عشان مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقينى الدنيا كلها عارفة يعنى إيه مصر، والدنيا كلها عارفة إن مفيش حق مصرى بيضيع».

 

سمية الخشاب تثير الجدل على تويتر

 

أثارت الفنانة سمية الخشاب ، الجدل بـ تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " .

 

وكتبت سمية الخشاب : "أي إمراة بتقول أنا حاسه بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس ".

 

محمد النقلى يكشف عن تفاصيل "السيدة زينب"

 

 

أكد المخرج الكبير محمد النقلى أنه يجرى حالياً التعاقد مع باقى فريق عمل مسلسل “ السيدة زينب ” بعدما أتم التعاقد رسمياً مع الفنانة سوسن بدر ، ولم يتحدد حتى الآن موعد نهائي لبدء التصوير.

 

وكشف المخرج محمد النقلى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان المسلسل اجتماعي شعبى ، حيث تدور أحداث داخل حارة مصرية تقع فى منطقة السيدة زينب . 

 

نادية الجندي خارج قائمة أفضل 100 فيلم للمرأة

 

أعلنت قائمة الأعمال التي تتضمنها استفتاء أهم 100 فيلم للمرأة في السينما العربية والذي نظمه مهرجان أسوان السينمائي بمشاركة 70 ناقدا.

القائمة  شهدت العديد من المفاجآت ومنها ، عدم وجود اى عمل فنى الى الفنانة نادية الجندى ، والذى قدمت خلال مشوارها ما يزيد عن 50 فيلماً سينمائياً ، بعضهم حقق إيرادات ضخمة ، حتى حصلت من خلاله على لقب “ نجمة الجماهير”، إذ تمكنت خلال فترة من عمر السينما المصرية ان تتصدر وتنافش على المراكز الاولى على شباك التذاكر. 

 

كوكو شانيل الناجية الوحيدة من مشروع عودة شريهان " تفاصيل "

 

عد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية، تعود الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل أسم كوكو شانيل ، كانوا صناعه قد إنتهوا من تصويره منذ أكثر من عامين.

لم يكن إقناع وعودة شريهان سهلة على الإطلاق، فقد بدأت الرواية حين حاولت شركة العدل لمدة شهور على أقناعها بالعودة من جديد، وبلفعل تم التعاقد معها بعد شهور من التفكير والموافقة ، ثم العدول عن القرار عام 2016  ، الا ان النتيجة النهائية كانت فى صالح الجميع ، وهى عودة ديفا الاستعراض مرة أخرى . 

 

رحيل الفنانة دلندة عبدو بعد صراع مع المرض

 

نعت الفنانة درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، زميلتها الفنانة التونسية دلندة عبدو عقب وفاتها .

 

ونشرت درة صورة للفنانة الراحلة دلندة عبدو ، وعلقت عليها : “ فقدنا اليوم فنانة تونسية قديرة من طراز خاص أعطت عمرها كله لفنها فتركت تراثا فنيا كبيرا وسكنت في ذكريات طفولتنا رحم الله الكبيرة دلندة عبدو وأسكنها فسيح جنّاته”.

 

 

سمية الخشاب الفنانة سوسن بدر شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة سمية الخشاب الفنان حسام حبيب نضال الأحمدية اخبار حسام حبيب

ترشيحاتنا

بينها تغيير اسم وزارة النقل.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

وزير التربية والتعليم : مسموح بدخول الكتاب المدرسي للجان الثانوية العامة ..فيديو

كواليس انتقال كريم فؤاد نجم إنبي للنادي الأهلي

الشهاوي : إثيوبيا اعترفت بعدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية ثم تراجعت..فيديو

المقاولون العرب يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع عماد النحاس

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ