وزير التعليم:إلزام طلاب الثانوية العامة بتسليم ورقة الأسئلة باللجان بعد انتهاء الامتحان
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة ملزمون بتسليم ورقة الاسئلة مع البابل شيت الخاص بالاجابة ، في لجان امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتساب : إن تسليم ورقة الاسئلة مع ورقة الاجابة امر اجباري وإلزامي على جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام.
وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بشأن الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ملخصا لـ أبرز قرارات وزير التعليم اليوم :
- الطلاب سيجيبون على امتحانات الثانوية العامة عبر البابل شيت فقط .
- لن يتم استخدام التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إلا في تسجيل الحضور إلى جانب استخدامه كمرجع للكتب المدرسية فقط لا غير.
- سيتم السماح لطلاب الدبلومة الأمريكية في G11, 12 بال super matching بمساعدة وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى.
- امتحانات الثانوية العامة بنظام الاوبن بوك ومسموح بدخول اللجان بكتاب الوزارة فقط.
- سنغلق منصة الامتحان الالكتروني على التابلت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.
- أي تابلت خارج المنظومة سيتم سحبه من الطالب فورا مع تحرير محضر غش للطالب.
- تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا لجميع طلاب الثانوية العامة بلا استثناء.
- الوزارة لن تتراجع ولن تغير ما أعلنته من قبل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة وزمن الامتحانات.
- محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها.
- الهدف من طريقة التقييم الجديدة هو ان يجيب الطالب على اكبر عدد من الاسئلة في منافسة متكافئة مع زملائه.
- وزير التعليم:سنطبق عقوبات قانون الغش في امتحانات الثانوية العامة بلا تهاون
- في حالة عدم وجود التابلت مع الطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة ، يمكن تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان.
- وفرنا لطلاب الثانوية العامة كل الوسائل المساعدة سواء المنصات الإلكترونية أوالنماذج الاسترشادية سواء على التليفزيون او يوتيوب او عبر الانترنت.
- نتوقع لطلاب الثانوية العامة هذا العام ان يؤدوا اداء جيدا في امتحانات الثانوية العامة.
- الغش سيؤدي الى اهدار العدالة في الثانوية العامة ولذا سنطبق قانون الغش بحسم على الغشاشين.
- نتمنى لطلاب الثانوية العامة امتحانات ميسرة ونتائج مبهرة.
- كل شيء معد لـ امتحانات سهلة على طلاب الثانوية العامة.
- الهدف الاساسي للتابلت كان الوصول للمحتوى الدراسي وليس أداء الامتحان.
- لدينا 700 ألف طالب في ثانوية عامة نطبع لكل طالب فيهم 11 امتحانا مما يكلفنا الكثير من الاموال في طباعتها ونقلها.
- وفرنا لطلاب الثانوية العامة منصة حصص مصر ، وصل عدد ساعات الفيديو التي تم انتاجها عليها 300 ساعة واشترك فيها 92 معلما وعدد المشاهدات مليون ونصف مشاهدة ، ودخل عليها 2 مليون مشاهد ، وبها 84 بنك اسئلة و 491 نموذجا استرشاديا.
- وفرنا لطلاب الثانوية العامة منصة البث المباشر وضمت حتى الآن 3350 حصة في 26 مادة.
- قناة مدرستنا 1 حققت 14.5 مليون مشاهدة منذ اكتوبر الماضي.
- منصة ذاكر على بنك المعرفة ، حققت 462 مليون مشاهدة.
- الطلاب تفاعلوا مع المنصات الالكترونية بشكل لافت للانتباه.
- الامتحان التجريبي الأخير أكد أننا نمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة.
- البنية التحتية للجان امتحانات الثانوية العامة تعمل بنسبة 100%.
- الطلاب تعرفوا على شكل أسئلة الامتحان الجديدة وشكل البابل شيت في الامتحان التجريبي.
- اطمأنينا على كفاءة المنظومة الالكترونية في 1792 لجنة ثانوية عامة.
- اداء الطلاب في التعامل مع البابل شيت في الامتحانات التجريبية مبشر جدا.
- رصدنا بعض الطلاب قاموا بعمل تهكير لـ التابلت.
- رصدنا قيام بعض الطلاب بشراء تابلت من خارج الوزارة و اخفائها في جراب تابلت الوزارة.
- إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد.
- أسئلة امتحانات الثانوية العامة يضعها عشرات من الأساتذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.