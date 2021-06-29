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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم:إلزام طلاب الثانوية العامة بتسليم ورقة الأسئلة باللجان بعد انتهاء الامتحان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة ملزمون بتسليم ورقة الاسئلة مع البابل شيت الخاص بالاجابة ، في لجان امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة.

 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتساب : إن تسليم ورقة الاسئلة مع ورقة الاجابة امر اجباري وإلزامي على جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام.

 

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بشأن الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ملخصا لـ أبرز قرارات وزير التعليم اليوم :

  • الطلاب سيجيبون على امتحانات الثانوية العامة عبر البابل شيت فقط .

 

  • لن يتم استخدام التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إلا في تسجيل الحضور إلى جانب استخدامه كمرجع للكتب المدرسية فقط لا غير.

 

  • سيتم السماح لطلاب الدبلومة الأمريكية في G11, 12 بال super matching بمساعدة وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى. 

 

  • امتحانات الثانوية العامة بنظام الاوبن بوك ومسموح بدخول اللجان بكتاب الوزارة فقط.

 

  • سنغلق منصة الامتحان الالكتروني على التابلت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

 

  • أي تابلت خارج المنظومة سيتم سحبه من الطالب فورا مع تحرير محضر غش للطالب.

 

 

  • الوزارة لن تتراجع ولن تغير ما أعلنته من قبل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة وزمن الامتحانات. 

 

  • محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها.

 

  • الهدف من طريقة التقييم الجديدة هو ان يجيب الطالب على اكبر عدد من الاسئلة في منافسة متكافئة مع زملائه.

 

  • وزير التعليم:سنطبق عقوبات قانون الغش في امتحانات الثانوية العامة بلا تهاون

 

  • في حالة عدم وجود التابلت مع الطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة ، يمكن تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان.

 

  • وفرنا لطلاب الثانوية العامة كل الوسائل المساعدة سواء المنصات الإلكترونية أوالنماذج الاسترشادية سواء على التليفزيون او يوتيوب او عبر الانترنت.

 

  • نتوقع لطلاب الثانوية العامة هذا العام ان يؤدوا اداء جيدا في امتحانات الثانوية العامة.

 

  • الغش سيؤدي الى اهدار العدالة في الثانوية العامة ولذا سنطبق قانون الغش بحسم على الغشاشين.

 

  • نتمنى لطلاب الثانوية العامة امتحانات ميسرة ونتائج مبهرة.

 

  • كل شيء معد لـ امتحانات سهلة على طلاب الثانوية العامة.

 

  • الهدف الاساسي للتابلت كان الوصول للمحتوى الدراسي وليس أداء الامتحان.

 

  • لدينا 700 ألف طالب في ثانوية عامة نطبع لكل طالب فيهم 11 امتحانا مما يكلفنا الكثير من الاموال في طباعتها ونقلها.

 

  • وفرنا لطلاب الثانوية العامة منصة حصص مصر ، وصل عدد ساعات الفيديو التي تم انتاجها عليها 300 ساعة واشترك فيها 92 معلما وعدد المشاهدات مليون ونصف مشاهدة ، ودخل عليها 2 مليون مشاهد ، وبها 84 بنك اسئلة و 491 نموذجا استرشاديا.

 

  • وفرنا لطلاب الثانوية العامة منصة البث المباشر وضمت حتى الآن 3350 حصة في 26 مادة.

 

  • قناة مدرستنا 1 حققت 14.5 مليون مشاهدة منذ اكتوبر الماضي.

 

  • منصة ذاكر على بنك المعرفة ، حققت 462 مليون مشاهدة.

 

  • الطلاب تفاعلوا مع المنصات الالكترونية بشكل لافت للانتباه.

 

  • الامتحان التجريبي الأخير أكد أننا نمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة.

 

  • البنية التحتية للجان امتحانات الثانوية العامة تعمل بنسبة 100%.

 

  • الطلاب تعرفوا على شكل أسئلة الامتحان الجديدة وشكل البابل شيت في الامتحان التجريبي.

 

  • اطمأنينا على كفاءة المنظومة الالكترونية في 1792 لجنة ثانوية عامة.

 

  • اداء الطلاب في التعامل مع البابل شيت في الامتحانات التجريبية مبشر جدا.

 

  • رصدنا بعض الطلاب قاموا بعمل تهكير لـ التابلت.

 

  • رصدنا قيام بعض الطلاب بشراء تابلت من خارج الوزارة و اخفائها في جراب تابلت الوزارة.

 

  • إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد.

 

  • أسئلة امتحانات الثانوية العامة يضعها عشرات من الأساتذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات.

 

  • تعقد امتحانات الثانوية العامة  10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.

 

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