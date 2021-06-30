بالصور.. بيع سيارة الأميرة ديانا المختفية 20 عاما

تم بيع السيارة الخاصة بالاميرة الراحلة ديانا، اليوم في مزاد علني بمبلغ تخطى 52 ألف جنيه إسترليني، بعدما امتلكها أحد مشجعي العائلة المالكة في عام 2000.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حصلت الأميرة ديانا على هذه السيارة كهدية خطوبة، ولكن احتفظ بها أحد محبي العائلة المالكة وأصبح صاحب السيارة "Ford Escort Ghia" منذ عام 1981 واحتفظ بها في سرية لمدة 20 عامًا.

وتم بيع السيارة ، المدرجة ضمن قائمة المقتنيات الملكية في إسيكس، في مزاد عبر الهاتف بسعر قدره 47000 جنيه إسترليني ، متجاوزًا تقدير ما قبل المزاد البالغ 30 ألف جنيه إسترليني إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

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وتتميز السيارة بوجود التسجيل الأصلي فيها، وأعمال الطلاء والمفروشات الأصلية، واحتفظ بها صاحبها دون الكشف عن هويته طوال هذه الفترة.

شاهدت الأميرة خطيبها الأمير تشارلز وهو يلعب لعبة البولو من السيارة في مايو 1981

وتحتوي السيارة أيضًا على نسخة من تميمة الضفدع الفضي التي قدمتها أختها السيدة سارة سبنسر كهدية للأميرة، وأهدى الأمير السيارة في مايو 1981 واستخدمتها الأميرة ديانا حتى أغسطس 1982، وكانت قتلت في حادث سيارة في باريس في عام 1997.

غطاء محرك السيارة بنسخة طبق الأصل من تميمة الضفدع



ويتميز غطاء محرك السيارة بنسخة طبق الأصل من تميمة الضفدع، ووُصف بائع السيارة بأنه معجب بالأميرة.، فيما أوضح القائمون بالمزاد العلني إنها أبقت سر الاتصال الملكي للسيارة عن أصدقائها وإنها اختفت فعليًا عن الأنظار لأكثر من 20 عامًا.

سيارة الأميرة ديانا 1

وقالت متحدثة باسم دار المزاد إنها أكدت المصدر الملكي من ملف تاريخ السيارة ورقم التسجيل والعديد من صور الأميرة ديانا في السيارة، التي تم بيعها بمبلغ 52،640 جنيهًا إسترلينيًا.