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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الدقيقة 120.. أوكرانيا تحقق تأهلًا صعبًا لربع نهائي اليورو على حساب السويد

صدى البلد

حجز منتخب أوكرانيا أخر بطاقات التأهل لربع نهائي يورو 2020، بفوزه القاتل على السويد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في دور الـ 16.

منتخب أوكرانيا افتتح التسجيل عن طريق زينتشينكو في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله يارمولينكو من الجهة اليسرى.

وأدرك إميل فورسبرج التعادل لـ السويد في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأقدام أحد مدافعي أوكرانيا، لتدخل الشباك.

المنتخبان تبادلا إهدار الفرص في الشوط الثاني، فحرم القائم الأيمن سيرتشوك من تسجيل هدفًا لأوكرانيا في الدقيقة 55، ليحرم بعدها فورسبيرج في المرمى الأخر من تسجيل هدف للسويد.

وفي الدقيقة 69، سدد فورسبيرج تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة، ليتجه المنتخبان للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، تحصل دانيلسون مدافع السويد على البطاقة الحمراء، بسبب تدخله القوي على بيسيدين في الدقيقة 98.

 منتخب أوكرانيا حاول بعد ذلك هز الشباك، واستطاع ذلك عن طريق ديفوبك في الدقيقة 121 بضربة رأسية رائعة، ليقود بلاده للدور المقبل، لمواجهة إنجلترا.

تشكيل السويد

 

في حراسة المرمى: أولسين

خط الدفاع: لوستيج - ليندولف - دانيلسون - أوجستينسنون

 

خط الوسط: لارسون - إيكدال - أولسون - فورسبيرج 

 

خط الهجوم: إيساك - كولوسيفسكي

 

تشكيل أوكرانيا

 

في حراسة المرمى: بوتشان

 

خط الدفاع: كارافييف - كريفستوف - زابارني - ماتفيينكو

 

خط الوسط: سيدورشوك - ستيبانينكو - زينتشينكو

 

خط الهجوم:يارمولينكو - شابارينكو - يارمتشوك

 

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