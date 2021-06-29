أخبار التوك شو| تطورات في أزمة التسجيل المسيء لوالد زوج شيرين.. وسر زيارة محمود الخطيب لـ الشيوخ

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي ترتبط بالمواطنين ارتباط وثيق نعرض لكم أبرزها :



عرضت قناة العربية فيديو للفنان المصري حسام حبيب الذي فجر فيه مفاجأه حول التسجيل الصوتي المنسوب لوالده ، مؤكدا صحته ومعلنا مقاطعته له بسبب التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن "ومن مزايا وثيقة التأمين تحمل النفقات الطبية وتكاليف الاقامة في المستشفيات بحد اقصى 30 ألف يورو او ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتحمل تكاليف نقل المؤمن عليه إلى مصر في حال المرض او وقوع حادث له، وفي حال وفاة المسافر خارج مصر يتم دفع تكاليف إعادة الجثمان إلى مصر ".



نعت الإعلامية لميس الحديدي، رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي وافته المنية اليوم، قائلة:" رجل صعيدي عصامي خرج من قلب سوهاج ولم ينساها، وهذا الرجل درس الزراعة ، وأنسي ساويرس كان يأمل في العمل في مجال المقاولات وبدأ بشركة صغيرة وذهب إلى ليبيا وأسس شركة مقاولات وعمل فيها لمدة 12 عاما".

أكد علاء رفعت، حفيد الشيخ محمد رفعت، أن تواجد المخلفات أمام مقبرة الشيخ محمد رفعت تتواجد منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تكن بهذا السوء، مشيرًا إلى أن بالصدفة كان يمر أحد أفراد الأسرة وشاهد منظر المخلفات أمام المقبرة بشكل متكاثر.

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق يتوقع معدل نمو في مصر يبلغ 2.8% للعالم المالي 2020 / 2021، مضيفة:" نرى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوى في العام المالي المقبل ويصل بالنمو الاقتصادي إلى 5.2%".

كشف إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، سبب مشاركة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ.

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الحماية الاجتماعية أمر في غاية الأهمية خلال جائحة كورونا،كورونا، موضحة أنه في هذا السياق نجحت السلطات المصرية في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال برامج الحماية الاجتماعية .



قال الدكتور أحمد سعد استشاري أمراض الباطنة ، إن إصابات فيروس كورونا بدأت تتزايد منذ شهر في روسيا وهذا تزامن مع ظهور متحور كورونا الجديد " دلتا " لافتا ان فيروس " دلتا " متواجد في موسكو بنسبة كبيرة .

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التعافي الاقتصادي في مصر جاري تنفيذه حاليا، وهناك توازن صحيح بين استمرار دعم تعافي الاقتصادي وتخفيض الدين العام".

حذر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الشائعات خلال الفترة الحالية والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، موكدا أن هناك حرب شرسة على السوشيال ميديا.



