عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1.5 % .. وزيرة التعاون الدولي: تكلفة التمويل الإنمائي منخفضة

رانيا المشاط
رانيا المشاط

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  تعليقا على إطلاق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التمويل الإنمائي، إن التمويل  الإنمائي أحد مصادر التمويل لأي دولة وعليه تكالب من  الجميع لانها تمويلات منخفضة التكلفة وفائدتها منخفضة بمتوسط 1.5% .
 

وأضافت رانيا المشاط في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" فترة السداد في التمويل الإنمائي تصل لـ 20 عاما ويكون التمويل الإنمائي لمشروعات محددة".

 

وتابعت رانيا المشاط:" إطلقنا كتاب يوثق  تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وعام 2020 كان عاما صعبا على كافة دول العالم  وخلال 2020  استطعنا تجميع العالم من خلال مبدأ الدبلوماسية الاقتصادية وندرس احتياجات  مختلف القطاعات  وإحداث التكامل مع شركاء التنمية وتم توثيق كل التمويلات ومطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة ".

 

كتاب مبادئ الدبلوماسية الإقتصادية 

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، و كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، و إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ويعد الكتابُ الذي تم إطلاقه اليوم من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب الإطلاق، إن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يوثّق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الكتاب يتطرق إلى وسائل تطبيق تلك المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.
 

التمويل التعاون الدولي التمويل الإنمائي رانيا المشاط اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بينها تغيير اسم وزارة النقل.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

وزير التربية والتعليم : مسموح بدخول الكتاب المدرسي للجان الثانوية العامة ..فيديو

كواليس انتقال كريم فؤاد نجم إنبي للنادي الأهلي

الشهاوي : إثيوبيا اعترفت بعدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية ثم تراجعت..فيديو

المقاولون العرب يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع عماد النحاس

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ