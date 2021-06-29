1.5 % .. وزيرة التعاون الدولي: تكلفة التمويل الإنمائي منخفضة

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تعليقا على إطلاق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التمويل الإنمائي، إن التمويل الإنمائي أحد مصادر التمويل لأي دولة وعليه تكالب من الجميع لانها تمويلات منخفضة التكلفة وفائدتها منخفضة بمتوسط 1.5% .



وأضافت رانيا المشاط في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" فترة السداد في التمويل الإنمائي تصل لـ 20 عاما ويكون التمويل الإنمائي لمشروعات محددة".

وتابعت رانيا المشاط:" إطلقنا كتاب يوثق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وعام 2020 كان عاما صعبا على كافة دول العالم وخلال 2020 استطعنا تجميع العالم من خلال مبدأ الدبلوماسية الاقتصادية وندرس احتياجات مختلف القطاعات وإحداث التكامل مع شركاء التنمية وتم توثيق كل التمويلات ومطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة ".

كتاب مبادئ الدبلوماسية الإقتصادية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، و كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، و إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ويعد الكتابُ الذي تم إطلاقه اليوم من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب الإطلاق، إن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يوثّق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الكتاب يتطرق إلى وسائل تطبيق تلك المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.

