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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منال سلامة: قعدتي في البيت مش بمزاجي.. وماشوفتش كاميرا منذ 5 سنوات

منال سلامة
منال سلامة

أكدت الفنانة منال سلامة، أنها ابتعدت عن التمثيل في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم وجود أدوار يتم عرضها عليها، قائلة: "أنا في البيت وبتفرج بس.. ومش قاعدة بمزاجي وأخر دور عملته كان عائلة الحج نعمان"، كما أنها منذ 5 سنوات لم تقف أمام الكاميرات.

وأضافت منال سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفن صناعة مهمة جدًا وصناعة الفن في أمريكا تساوي ميزانية وزارة الدفاع، حيث أن الفن له تأثير في المجتمع وبناءه وتربية الوجدان ومشاعر والتوجيه لصالح الفن، إذ إن التأثير يكون من خلال عمل أو أغنية.

واعتبرت منال سلامة، أن فكرة الاتفاق بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة شيء مضحك، إذ إن هذا الاتفاق يكون على شيء من الطبيعي أن يحدث، ومن الطبيعي أن يكون لها أعمال من خلال النقابة، مؤكدة أن الورش الفنية المتاحة شيء خطأ ومعهد الفنون المسرحية هو المكان الذي يُخرج المواهب.

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أكدت الفنانة  رجاء حسين، أن سؤال عدم وجودهم في الأعمال الدرامية والتليفزيونية والسينمائية لا يوجه لها لكنه يجب أن يوجه للمسئولين عن الفن في مصر، مشيرة إلى أنها موجودة والعائق الوحيد لها عن العمل هو الوفاة أو المرض.

 

وأضافت رجاء حسين، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفن يجري في دماء الفنان، وأنها في سن الـ84 عاماً وأدوارها تتوزع على فنانين آخرين، موضحة أن كل أسرة بها جدة أو شخصية كبيرة في السن ولذلك يجب أن يكون لها دور في مثل هذه الشخصيات، كما أن الابتعاد عن التواصل مع الجيل الحالي؛ ليس هو فقط الابتعاد عن التمثيل.

وأشارت إلى أنها تبتعد عن الفن والتمثيل منذ أكثر من 11 عامًا، مؤكدة أن رسالة الفن هي رسالة عظيمة وهي التنوير، كما أنها تتحدث عن شريحة من المجتمع تبدأ بالأب.

وتابعت: "اللي بنشوفه دلوقتي مسخرة بنت وولد وحب، والنقابة ليس لها حق في التدخل في فرض الفنانين، والمسلسل 3 دقائق تمثيل والباقي إعلان اعملوا محطة للإعلانات".
 

منال سلامة حديث القاهرة القاهرة والناس نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية

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