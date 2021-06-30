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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحرالأحمر: 30 يونيو ثورة أعادت للدولة مكانتها

المهندس أحمد الدقاق
المهندس أحمد الدقاق

قال المهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أنه لولا 30 يونيو ما حدثت هذه الإنجازات التي تمت على الأرض.. مهنئا الشعب المصري وأهالي البحر الأحمر بثورة 30 يونيو لأنها ثورة عظيمة لشعب عظيم.

 

وأكد الدقاق أمين تنظيم مستقبل وطن أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية التي علمتنا أن الكرامة كنز ثمين لا يُسلب ولا يُفرط فيه، فهي ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها في المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً وأبداً أنها ثورة الإرادة الشعبية .

 

وأشار الدقاق  إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لكل تلك الإنجازات التي تبناها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بناء للإنسان المصري والذهاب به إلى ما يُعرف بجودة الحياة في معيشته ومسكنه وتعليمه وكافة خدماته التي تُقدم على الأرض.

 

يهنئ أهالي البحر الأحمر

 

وهنأ الدقاق أهالي المحافظة بمناسبة مرور ثماني سنوات على ثورته العظيمة، والتي استطاع من خلالها المصريين بالتكاتف مع القيادة السياسية وإعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح في البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات في كل المجالات، وأشار المهندس / أحمد الدقاق أمين تنظيم مستقبل وطن بالبحر الأحمر الي أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتبؤ مكانته بين شعوب الدول الأخرى باعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ، وتحيا مصر ويحيا الشعب المصري.

 

 

 

 

 

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