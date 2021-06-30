المقاولون العرب يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع عماد النحاس

نفى محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، ما تردد بشأن طلب مسئولي بيراميدز، التعاقد مع عماد النحاس لتولي المهمة التدريبية للفريق، خلفًا لأروبارينا.

وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية بفضائية "الزمالك"، عبر برنامج "التالتة يمين": "لا أعلم مصدر هذا الكلام، هذا ليس في صالح عماد النحاس أو في صالحنا ، لم يحدث تفاوض مع بيراميدز بشأن عماد النحاس، نعاني من تردد هذا الكلام لأنه يؤثر على اللاعبين ونفسيتهم".

وأردف: "عماد النحاس رجل محترم ولن يترك المقاولون العرب من أجل المال، تلقى عرضًا من قبل مقابل ضعف ما يحصل عليه في المقاولون العرب ولكنه لم يفكر بهذا الأسلوب، وهو مستمر مع الفريق في الموسم المقبل".

واختتم: "تعادلنا مع إنبي في آخر مباراة كان مرضيًا، ولكن ما زال الخطر يصيب الفريق لأن مشوار الدوري طويل، وتعاهدنا مع اللاعبين على أن نصل لمركز مطمئن".