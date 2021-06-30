70 سنة في الحكم.. احتفال ضخم بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

بمناسبة مرور 70 عاما على وجود الملكة إليزابيث في الحكم البريطاني؛ تستعد الملكة المتحدة لتنظيم أكبر احتفال على الإطلاق، في يونيو 2022.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يأتي هذا الاحتفال بمشاركة الفرق الموسيقية والقوات والمحاربون القدامى، ودمية تنين عملاقة، في مسابقة شوارع ستكون مذهلة، بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في يونيو 2022.

وسيختتم العرض في المركز التجاري بالقرب من قصر باكنجهام، بعد استمرار الفعاليات لـ 4 أيام من الأحداث بمناسبة مرور 70 عامًا على حكم الملكة، وسيأتي المشاركون من جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث.

وقال المنظمون إن ميزانية المسابقة التي تتراوح بين 10 ملايين و15 مليون جنيه إسترليني، سيتم تمويلها بشكل خاص من خلال شركاء “شركات وأفراد”.

وقبل الاحتفال باليوبيل البلاتيني، ستسافر الملكة وأفراد العائلة المالكة في جميع أنحاء المملكة المتحدة لحضور مجموعة من الأحداث للاحتفال بهذا الإنجاز، وتم الكشف عن تفاصيل المسابقة المكونة من ثلاثة أجزاء يوم الأحد 5 يونيو بعد إعلان عن الاحتفالات في وقت سابق من هذا الشهر.



وستكون الملكة في السادسة والتسعين من عمرها وقت أحداث اليوبيل البلاتيني، وكل عقد من عهدها الملكي، الذي بدأ في 6 فبراير 1952 ، سيتم الاحتفال به في المسابقة.

تفاصيل الاحتفال

وسيعرض الفنانون ألعابا بهلوانية بالإضافة إلى مسرح الشارع، مع عرض قصة خرافية مكتوبة خصيصًا للعرض مرة واحدة فقط في الاحتفال، من تأليف السير مايكل موربورجو، ولا تزال تفاصيل خاتمة المسابقة سرية في الوقت الحالي.



وقال نيكولاس كوليريدج ، الرئيس المشارك للمسابقة، إن عطلة اليوبيل البلاتيني ستكون بمثابة حفل إعادة افتتاح للمملكة المتحدة ، بعد فترة من عدم الإغلاق، وأوضح: "من خلال المزج بين الاحتفالية والمباركة مع الموسيقى والمهرجانات، نعتزم خلق مشهد لا يُنسى وتكريمًا مناسبًا".

فيما أضاف رئيس المسابقة ، أدريان إيفانز ، إنه سيكون هناك وجود لدوق أدنبرة الراحل في البرنامج ، بما في ذلك تخيل التتويج باستخدام تقنيات حديثة.